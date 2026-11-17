Uznemirujuće snimke postupanja prema Kristianu Josipu Perišu u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan posebno su pogodile ljude koji su preživjeli ratne logore. Psihijatar Veljko Đorđević otkrio je da su ga neki od njih nazvali uplakani i uplašeni, strahujući da će ponovno proživljavati ratne traume. 'Ovo je ljaga na sve nas psihijatre. Da se to više nigdje i nikada ne ponovi', poručio je u razgovoru za N1
Poznati psihijatar zgrožen snimkom iz Jankomira: 'Ovo je ljaga na sve nas, zvali su me uplakani bivši logoraši'
Psihijatar Veljko Đorđević, autor knjige 'Smrt čovječnosti – Vukovarska Ovčara 1991.', u razgovoru s reporterkom N1 Katarinom Plantak osvrnuo se na slučaj Jankomir i snimke koje su izazvale zgražanje javnosti.
Na pitanje kako komentira postupanje prema pacijentu, kratko je odgovorio: 'Ne mogu to dobronamjerno komentirati.'
Podsjetio je da se psihijatrija kroz povijest razvijala upravo u smjeru humanijeg odnosa prema pacijentima.
'Nažalost, barbarogeni nekad pobijede i u onima koji se trebaju baviti najhumanijim poslom', rekao je.
'Ovo je ljaga na sve nas psihijatre'
Đorđević je naglasio da psihijatrijski poziv zahtijeva empatiju, razumijevanje i sposobnost uspostavljanja povjerenja s pacijentom, čak i kada je njegovo ponašanje izrazito teško.
'Naš pacijent može biti i agresivan, i depresivan, i ljut, i raspamećen, može halucinirati. Mi ga moramo razumjeti i stvoriti odnos povjerenja', istaknuo je.
Posebno je upozorio da liječenje ne čine samo lijekovi i medicinski postupci, nego i odnos zdravstvenog djelatnika prema pacijentu.
'Ovo je ljaga na sve nas psihijatre. Da se to više nigdje i nikada ne ponovi', poručio je.
Snimke uznemirile bivše logoraše
Đorđević je otkrio da su ga nakon objave snimki kontaktirali ljudi koji su tijekom Domovinskog rata bili zatočeni u logorima.
'Ovo što smo gledali, ja sam doživio mnogo poziva upravo osoba koje su bile u logorima, ljudi koji su doživjeli posttraumatski stresni poremećaj', rekao je.
'Mnogi su bili uplakani, uplašeni. Bojali su se zapravo retraumatizacije, ponovnog prisjećanja onih trauma koje su doživjeli u logorima', dodao je.
'Pazite da ga ne povrijedite'
Kako bi pokazao što znači humano postupanje prema pacijentima, prisjetio se događaja iz vlastite liječničke prakse.
Jedan je pacijent, ispričao je, velikim pisaćim strojem udario njegova kolegu u glavu. Ostali djelatnici odmah su svladali pacijenta, no ozlijeđeni liječnik, iako krvav, povikao je: 'Pazite, pazite da ga ne povrijedite!'
Upravo takav odnos, smatra Đorđević, mora biti temelj psihijatrijske struke.
Naglasio je i važnost stalne edukacije zdravstvenih djelatnika, koja se ne smije svesti na povremena predavanja.
'Moramo jedni od drugih učiti i moramo kao grupa znati što je humano, što je civilizacijski i što je na dobrobit naših pacijenata', rekao je.