Uznemirujuće snimke postupanja prema Kristianu Josipu Perišu u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan posebno su pogodile ljude koji su preživjeli ratne logore. Psihijatar Veljko Đorđević otkrio je da su ga neki od njih nazvali uplakani i uplašeni, strahujući da će ponovno proživljavati ratne traume. 'Ovo je ljaga na sve nas psihijatre. Da se to više nigdje i nikada ne ponovi', poručio je u razgovoru za N1

Poznati psihijatar zgrožen snimkom iz Jankomira: 'Ovo je ljaga na sve nas, zvali su me uplakani bivši logoraši' Psihijatar Veljko Đorđević, autor knjige 'Smrt čovječnosti – Vukovarska Ovčara 1991.', u razgovoru s reporterkom N1 Katarinom Plantak osvrnuo se na slučaj Jankomir i snimke koje su izazvale zgražanje javnosti. Na pitanje kako komentira postupanje prema pacijentu, kratko je odgovorio: 'Ne mogu to dobronamjerno komentirati.'

Podsjetio je da se psihijatrija kroz povijest razvijala upravo u smjeru humanijeg odnosa prema pacijentima. 'Nažalost, barbarogeni nekad pobijede i u onima koji se trebaju baviti najhumanijim poslom', rekao je. 'Ovo je ljaga na sve nas psihijatre' Đorđević je naglasio da psihijatrijski poziv zahtijeva empatiju, razumijevanje i sposobnost uspostavljanja povjerenja s pacijentom, čak i kada je njegovo ponašanje izrazito teško. 'Naš pacijent može biti i agresivan, i depresivan, i ljut, i raspamećen, može halucinirati. Mi ga moramo razumjeti i stvoriti odnos povjerenja', istaknuo je. Posebno je upozorio da liječenje ne čine samo lijekovi i medicinski postupci, nego i odnos zdravstvenog djelatnika prema pacijentu. 'Ovo je ljaga na sve nas psihijatre. Da se to više nigdje i nikada ne ponovi', poručio je.

Obitelj Kristiana Periša objavila album s fotografijama Izvor: Ostale fotografije / Autor: Obiteljski album







+17 Obitelj Kristiana Periša objavila album s fotografijama Izvor: Ostale fotografije / Autor: Obiteljski album

Snimke uznemirile bivše logoraše Đorđević je otkrio da su ga nakon objave snimki kontaktirali ljudi koji su tijekom Domovinskog rata bili zatočeni u logorima. 'Ovo što smo gledali, ja sam doživio mnogo poziva upravo osoba koje su bile u logorima, ljudi koji su doživjeli posttraumatski stresni poremećaj', rekao je. 'Mnogi su bili uplakani, uplašeni. Bojali su se zapravo retraumatizacije, ponovnog prisjećanja onih trauma koje su doživjeli u logorima', dodao je. 'Pazite da ga ne povrijedite' Kako bi pokazao što znači humano postupanje prema pacijentima, prisjetio se događaja iz vlastite liječničke prakse.

Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+3 Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac