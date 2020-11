Jesmo li na vrhuncu pandemije i može li cjepivo donijeti spas: Učinkovitost od 90 posto je silno visoka, izuzetno je efikasno

'Zadnji tjedana imamo određenu stagnaciju, odnosno nemamo porast kao u prethodnim tjednima. Nadamo se najboljem, vjerujemo da je to i posljedica mjera koje su donesene, kao i pridržavanja mjera. Vjerujem da su to dobri znakovi. Izuzetno je teško davati prognoze, ali se cijelo vrijme nadamo da će biti bolje, da sve to skupa što radimo ima smisla i da je na dobrobit naše populacije', rekla je Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u emisiji Otvoreno.

'Situacija se značajno promijenila od ljeta, kada nismo bilježili niti jednu pozitivnu osobu. U kolovozu su bile prve pozitivne osobe, u devetom je značajniji porast na 117, a u listopadu je eskalirao na preko 1600 pozitivnih osoba, rekla je Marina Payerl-Pal, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

'Posljedica je to nekih događanja, većih obiteljski okupljanja koja su bila izvor širenja virusa u sve dijelove Međimurja. Drugi je razlog velika aktivnost različitih sportskih udruga koje su bilježile veliki broj pozitivnih osoba, Širenje virusa u veća poduzeća također je doprinijelo velikom širenju virusa. No vidimo polako pad trenda porasta, sedmodnevna incidencija ne raste više onako kako je rasla', dodala je Payerl-Pal.

'Svjedočimo već više od šest mjeseci iznimnom naporu prvenstveno epidemiologa, kriznog stožera i cijele Vlade i oni su napravili maksimum koji se može u datoj situaciji učiniti. Iz medicinskog rakursa gledanja koronu promatramo u četiri različite dimenzije medicinskog problema i značaja', rekao je akademik Miroslav Samaržija.

'O epidemiološkom neću govoriti, o njemu su govorile kolege. Drugi je u medijima jako prisutan to su ljudi koji su u bolnici, tih 10-20 posto koji imaju tešku formu bolesti i opterećuju bolnički sustav i u jednom trenutku će ga učiniti vrlo vjerojatno paraliziranim u dobroj mjeri. No postoje još dvije dimenzije koje su jednako važne ili još značajnije. To je još 80 posto ljudi koji su bez simptoma, ili imaju blage do srednje teške simptome. To je kategorija koja generira veliki bolnički problem i koja generira javnozdravstveni problem. Vjerujem da će pojava brzih antigenih testova pomoći da u tom velikom bazenu ljudi koji su inficirani brže-bolje nađemo koje treba izolirati i liječiti. Idući problem je onaj o kojem malo govorimo post korona problem. Mnogi su nakon mjesec dana još uvijek su i fizički bolesni, a ima u i mentalni status, ta bolest nije samo kratkotrajna fizička bolest', objasnio je.

'Cjepivo je odlična preventiva. Ono je izuzetno efikasno, nismo očekivali da će se prijavljivati učinkovitost na razini 90 posto. To je silno visoko, bez obzira koliko ćemo se puta docjepljivati. Kod cjepiva postoji jedan stručni i znanstveni zazor i upitnik - moramo biti sigurni da je sigurno prije nego krenemo u javno akciju procjepljivanja. To je ono što se čeka', rekao je.

'Mislim da je to veliki napredak i nova nada. Radi se o cjepivu koje je utemeljeno na glasničkoj ribonukleinskoj kiselini. Ona kad se inicira u tijelo ulazi u imunosne stanice gdje se prepisuje u protein šiljka koronavirusa i predočuje imunosnim stanicama koje onda reagiraju na njega proizvodeći imunosno u memoriju. U slučaju infekcije s virusom cijepljenog čovjeka imunosni sustav će odgovoriti kako će u 90 posto slučajeva spriječiti infekciju. Cjepivo je dobro, no problem je da se mora skladištiti na niskim temperaturama, nižim od -80°C pa je problem i u distribuciji. No Pfizer je objavio kako planira do Nove godine plasirati 50-100 milijuna doza, a do sredine preko milijardu doza cjepiva, rekao je Domagoj Drenjančević, sa Zavoda za kliničku mikrobiologiju i kliničke infekcije KBC-a Osijek.