Jelušić oštro o Milanoviću, evo što kaže o njegovom nedolasku na prvu sjednicu Sabora

Ne prestaju se nizati reakcije na odluku predsjednika Zorana Milanovića da se ne pojavi na konstituirajućoj sjednici Sabora, a jutros se o tome oglasio i SDP-ov Ivo Jelušić

'Reče Zoran (predsjednik Milanović) da ne zna hoće li izaći na izbore. I ne znamo je li izašao. Pa šta će na izborima, ne bira se tu njega!!! I imali smo najnižu izlaznost na parlamentarnim izborima do sada. Pa šta se čudimo, kada i predsjednik RH smatra to nevažnim. Istinabog, nije niska izlaznost samo zbog toga. Ima tu i drugih uzroka. Jedan od njih je i taj što “nisu imali za koga glasati”. Čuo sam od mnogih da “ ne mogu za ovakav SDP i njegovog lidera, a za druge neću”.

No, čujemo da Predsjednik RH ne želi doći ni na prvu, konstituirajuću sjednicu Sabora. Koju on saziva!!! Zašto? Možda zato što slučajno omalovažava Sabor? Zato što on nije tamo, tamo su (bitni) zastupnici i Vlada. A tamo gdje NJEGA nema, to je nebitno. Makar se radilo i o najvišem predstavničkom tijelu građana. Kakvo je - tako je. Onako je kakvog su ga građani izabrali. A njih ne možemo ni birati i ni mijenjati', napisao je Jelušić na Facebooku.