'Jedna stvar me u cijelom incidentu iznenadila. SAD? Ulazi u osjetljivo razdoblje. Dva su razloga'

Naoružani muškarac, identificiran kao 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Kalifornije, otvorio je vatru u hotelu Washington Hilton u kojem se održavala godišnja večer dopisnika Bijele kuće, a na kojoj se nalazio i američki predsjednik Donald Trump. Osumnjičenik je svladan u predvorju hotela nakon što je ranio jednog agenta Tajne službe
Iako policija i dalje službeno navodi kako motiv pucnjave nije poznat, vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je kako je osumnjičenik istražiteljima priznao da su mu meta bili visoki dužnosnici Trumpove administracije. Rekao je i kako je meta 'vjerojatno bio i sam američki predsjednik'.
Ovo je treći put u tri godine da se Trump suočio s po život opasnom situacijom. Tijekom predizborne kampanje 2024. preživio dva atentata, uključujući metak koji mu je okrznuo uho na skupu u Pennsylvaniji.
Kako je moguće da je osumnjičenik unio oružje u hotel? Policija kaže da je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i s više noževa. Je li došlo do propusta u sigurnosnim provjerama? Tko će odgovarati?
Bivši voditelj operacija u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA) Ante Letica za Jutarnji list kaže da se radi o velikom propustu američkih sigurnosnih službi. 'Službe su zakazale, a istraga će pokazati tko i na kojoj razini. Sigurnosne mjere zasigurno su bile poduzete, no ključno je pitanje jesu li bile dovoljne i kako je osumnjičenik uspio probiti više sigurnosnih prstenova oko predsjednika Trumpa i mjesta njegova boravka', kaže Letica.
Bivši operativac SOA-e pojašnjava kako je američki predsjednik, kako u SAD-u tako i izvan njega, najčuvanija osoba na svijetu te su u njegovu zaštitu uključene sve relevantne službe.
The New York Times saznaje da na ulazima u hotel nisu bili postavljeni detektori metala, a sigurni perimetar uspostavljen je bliže plesnoj dvorani, dublje unutar hotela. Predsjednik Trump se u trenutku pucnjave nalazio u plesnoj dvorani te je žurno odveden s pozornice.
'Jedna stvar me iznenadila'
Letica kaže da ga je jedna stvar u ovom slučaju ipak iznenadila.
'Gledam upravo na televiziji snimke sigurnosnih kamera iz predvorja hotela i vidim da se pripadnici tajne službe prilično ležerno ponašaju. Osumnjičenik je jednostavno prošao uz njih na tom punktu, pretrčao ih je, i tek onda su oni počeli trčati za njime i pucati. To će sada biti sigurno predmet analize i detaljne raščlambe - tko je bio odgovoran, kakva je bila procjena i kako su mjere provedene', kaže.
Rekao je i kako će ovaj incident gotovo sigurno dovesti do kadrovskih promjena.
'Realno je očekivati i promjene unutar FBI-ja i Tajne službe, kao i pooštravanje sigurnosnih protokola. Treba posebno spomenuti ravnatelja FBI-ja, koji ima osobnih i profesionalnih problema. Pitanje je hoće li on ovo uspjeti 'preživjeti'. U svakom slučaju, ovo je vrlo loše za američke službe sigurnosti, loše za osobnu sigurnost Trumpa i loše općenito za američko društvo', kaže Letica za Jutarnji list. The Atlantic je nedavno pisao da se u Bijeloj kući razgovara o smjeni Kasha Patela, šefa FBI-ja, zbog njegove sklonosti pretjeranom konzumiranju alkohola i izbivanju s posla.
Izazov 'usamljenog vuka'
Osvrnuo se i na osumnjičenog 31-godišnjeg Colea Tomasa Allena kojeg je Trumpa opisao kao 'usamljenog vuka'.
'Osiguranje se sastoji od dvije razine sigurnosti: fizičke i operativne. Fizička je ona kojom se neposredno osiguravaju objekti i osobe, a operativna je ona 'nevidljiva', to su pripadnici obavještajnih-sigurnosnih službi koji preventivno djeluju, prikupljanju saznanja o potencijalnim atentatorima i ugrozama.
Dakle, možemo kritizirati ležernost pripadnika tajne službe na kontrolnom punktu u hotelu, ali istraga također treba pokazati je li došlo do greški u sigurno-obavještajnim službama. Kod terorizma, pa i ovog oblika političkog terorizma, gotovo je nemoguće otkriti na vrijeme usamljene vukove, osim ako sami ne iskažu svoje namjere na društvenim mrežama ili negdje drugdje. Usamljeni vukovi su najveći izazov jer djeluju samostalno, sami se opremaju i radikaliziraju i mogu napasti bez prethodnih upozorenja', pojašnjava Letica.
Osjetljivo razdoblje za SAD
U SAD-u je zabilježen porast nasilja, kao i napada na političare.
'Podjele u američkom društvu su strašne i stalno se živi na rubu incidenta. U pravilu, kada je društvo snažno polarizirano, raste i rizik od ovakvih nasilnih incidenata. Ovo nije prvo, a nažalost vjerojatno ni posljednje nasilje. Navodno ovaj počinitelj nije podržavao Trumpa, vjerojatno je podržavao neku drugu opciju, vjerojatno demokrate i sad će to sasvim sigurno donijeti do novih međusobnih podjela i osumnjičenja. Sjedinjene Države sada ulaze u vrlo osjetljivo razdoblje iz dva razloga.
Prvi je taj što se Svjetsko nogometno prvenstvo dijelom održava i u SAD-u, a druga stvar su izbori za Kongres u studenom, zbog kojih će političke tenzije biti podignute na najveću razinu. Istovremeno, čini se da im rat u Iranu ne ide onako kako su planirali. Zbog toga mislim da Ameriku čeka dosta problema i na vanjskopolitičkom, ali i unutarnjem planu, što će sigurno rezultirati daljnjim podjelama i napetostima u društvu', analizira Letica za Jutarnji list.