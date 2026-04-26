'Jedna stvar me u cijelom incidentu iznenadila. SAD? Ulazi u osjetljivo razdoblje. Dva su razloga'

Naoružani muškarac, identificiran kao 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Kalifornije, otvorio je vatru u hotelu Washington Hilton u kojem se održavala godišnja večer dopisnika Bijele kuće, a na kojoj se nalazio i američki predsjednik Donald Trump. Osumnjičenik je svladan u predvorju hotela nakon što je ranio jednog agenta Tajne službe

Iako policija i dalje službeno navodi kako motiv pucnjave nije poznat, vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je kako je osumnjičenik istražiteljima priznao da su mu meta bili visoki dužnosnici Trumpove administracije. Rekao je i kako je meta 'vjerojatno bio i sam američki predsjednik'. Ovo je treći put u tri godine da se Trump suočio s po život opasnom situacijom. Tijekom predizborne kampanje 2024. preživio dva atentata, uključujući metak koji mu je okrznuo uho na skupu u Pennsylvaniji. Kako je moguće da je osumnjičenik unio oružje u hotel? Policija kaže da je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i s više noževa. Je li došlo do propusta u sigurnosnim provjerama? Tko će odgovarati?

Bivši voditelj operacija u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA) Ante Letica za Jutarnji list kaže da se radi o velikom propustu američkih sigurnosnih službi. 'Službe su zakazale, a istraga će pokazati tko i na kojoj razini. Sigurnosne mjere zasigurno su bile poduzete, no ključno je pitanje jesu li bile dovoljne i kako je osumnjičenik uspio probiti više sigurnosnih prstenova oko predsjednika Trumpa i mjesta njegova boravka', kaže Letica. Bivši operativac SOA-e pojašnjava kako je američki predsjednik, kako u SAD-u tako i izvan njega, najčuvanija osoba na svijetu te su u njegovu zaštitu uključene sve relevantne službe. The New York Times saznaje da na ulazima u hotel nisu bili postavljeni detektori metala, a sigurni perimetar uspostavljen je bliže plesnoj dvorani, dublje unutar hotela. Predsjednik Trump se u trenutku pucnjave nalazio u plesnoj dvorani te je žurno odveden s pozornice. 'Jedna stvar me iznenadila' Letica kaže da ga je jedna stvar u ovom slučaju ipak iznenadila. 'Gledam upravo na televiziji snimke sigurnosnih kamera iz predvorja hotela i vidim da se pripadnici tajne službe prilično ležerno ponašaju. Osumnjičenik je jednostavno prošao uz njih na tom punktu, pretrčao ih je, i tek onda su oni počeli trčati za njime i pucati. To će sada biti sigurno predmet analize i detaljne raščlambe - tko je bio odgovoran, kakva je bila procjena i kako su mjere provedene', kaže. Rekao je i kako će ovaj incident gotovo sigurno dovesti do kadrovskih promjena. 'Realno je očekivati i promjene unutar FBI-ja i Tajne službe, kao i pooštravanje sigurnosnih protokola. Treba posebno spomenuti ravnatelja FBI-ja, koji ima osobnih i profesionalnih problema. Pitanje je hoće li on ovo uspjeti 'preživjeti'. U svakom slučaju, ovo je vrlo loše za američke službe sigurnosti, loše za osobnu sigurnost Trumpa i loše općenito za američko društvo', kaže Letica za Jutarnji list. The Atlantic je nedavno pisao da se u Bijeloj kući razgovara o smjeni Kasha Patela, šefa FBI-ja, zbog njegove sklonosti pretjeranom konzumiranju alkohola i izbivanju s posla.

