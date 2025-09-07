Jedan od vodećih bošnjačkih političara u BiH pjevao Thompsona: To je domoljubna pjesma

Helez je snimljen tijekom vikenda kako stoji na stolu na svadbi u Livnu i pjeva pjesmu Marka Perkovića Thompsona, što je izazvalo brojna regairanja na društvenim mrežama. Kritičari, osobito iz bošnjačke SDA i srpskih medija, optužili su ga za promoviranje pjevača kojega su povezali s ustaškom ideologijom.

U svom odgovoru na Facebooku, Helez je pojasnio da ga je pjesma podsjetila na djetinjstvo i rodni Kupres. Naglasio je kako se radi o domoljubnoj pjesmi.