Thompson stisnuo pauzu: Evo gdje je i s kim provodi vrijeme

D.A.M.

01.09.2025 u 21:55

Marko Perković Thompson
Marko Perković Thompson Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
Marko Perković Thompson zaustavio je koncertni ritam i oglasio se na Facebooku: nalazi se na odmoru s 'najboljom ekipom' - svojim bendom, a fotografija otkriva opuštenu plovidbu i dobro raspoloženje nakon intenzivnog ljeta

Jučer je na Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona osvanula dirljiva poruka uz fotografiju kamenih križeva, i stihove pjesme 'Ovo nije kraj'. Obilježio je tako 18. godišnjicu 'Kornatske tragedije' koja se dogodila 30. kolovoza 2007. godine. Danas je ondje osvanula nova fotografija.

Plovidba umjesto buke pozornice

'Zasluženi godišnji sa najboljom ekipom na svitu', stoji u objavi koju je pjevačev tim prenio s Facebook profila Ante Jurinovića, inače člana Thomsonovog aktualnog benda. Nije poznato gdje su se uputili ali se vide da uživaju u vožnji na brodu. Fanovi su se raspametili pa ostavljaju razne poruke podrške i želje za što ljepšim 'zasluženim' odmorom.

Podsjetimo, ovo je pjevačeva četvrta postava grupe koja ga prati. Zadnju je promijenio u prosincu prošle godine nakon dugogodišnjeg zajedničkog muziciranja. S novom je odsvirao dva povijesna koncerta, onaj na zagrebačkom, a potom i na sinjskom hipodromu.

tportal
