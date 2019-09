Je li rizik od raka dojke zbog uzimanja hormona u menopauzi doista veći no što se mislilo? Stručnjaci negiraju nalaze

Doc. dr. sc. Ivan Fistonić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i član Savjetodavnog odbora Europskog društva za menopauzu i andropauzu, reagira na veliko istraživanje objavljeno u medicinskom časopisu Lancet

Lancetova studija, nažalost, ne obrađuje rizike za rak dojke koji bi proistekli iz suvremenih formulacija hormonskog liječenja u postmenopauzi, kaže Fistonić. Uz to, apsolutni rizici su niski , tek nekoliko slučajeva više na 10.000 godina provedenih u postmenopauzi. U kalkulaciju nisu uneseni ni rezultati velike novije francuske E3N studije koja je pokazala da europski sustav propisivanja, formulacija i individualnosti u pristupu nosi značajno manji rizik za rak dojke no formulacije koje se koriste u SAD-u.

Od 108.647 žena koje su oboljele od raka dojke 55.575 ih je koristilo MHT, a to je 51 posto ukupne populacije, odnosno, jednostavnom interpretacijom, samo dva posto viši rizik od onih koje je nisu koristile. Rezultati su pokazali da je rizik povišen za sve vrste formulacija osim za vaginalni estrogen, viši je za kombinirane preparate nego sam estrogen te izraženiji u onih koje su duže uzimale hormone ili je prošlo manje vremena od prestanka korištenja.

Autori su analizirali povezanost hormonskog liječenja u menopauzi (MHT) i rizik za pobol od raka dojke. Obradili su podatke iz 58 studija koje su objavljene u periodu od 1992. do siječnja 2018. godine, a ključni parametri za procjenu bili su dob u kojoj je započeta hormonska terapija, vrsta terapije, trajanje liječenja i vrijeme proteklo od njenog završetka.

Potrebno je naglasiti da statistička znakovitost ne odražava uvijek kliničku realnost. Naime, rak dojke uz hormonsko liječenje tek je na sedmom mjestu rizika, a značajno je viša smrtnost od ranije navedenih kroničnih bolesti za one koje ne uzimaju hormonsku terapiju. Uz to, studija iz Lanceta govori o riziku za pojavnost, a ne smrtnost od raka dojke, koja je zapravo značajno niža u korisnica hormonskog liječenja. Razlog je jednostavan - one žene koje uzimaju MHT značajno se češće kontroliraju, pa ako se rak dojke i pojavi, faza je rana, a liječenje jednostavnije i učinkovitije.

O čemu ovisi rak dojke u menopauzi

S druge strane, velik je doprinos Lancetove studije to da ponovno donosi dokaze o visokom riziku za rak dojke u adipoznih žena, zaključke koji su sukladni svim suvremenim dokazima i razmišljanjima, piše Fistonić.

Zaključci se nameću sami - smanjenje pojavnosti raka dojke u postmenopauzi najviše ovisi o kontroli tjelesne težine, rizik za kronične bolesti s letalnim ishodom (srčani i moždani udar, prijelomi kostiju zbog osteoporoze) daleko je viši u onih koje ne koriste hormonsko liječenje od onog za rak dojke u korisnica, a uz to kontrola valova vrućine, što donosi hormonsko liječenje, značajno usmjerava kazaljku odluke prema dobrobiti no riziku, odnosno individualiziranom hormonskom liječenju u kontroliranim uvjetima, zaključuje Fistonić.