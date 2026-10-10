Teretni vlak kod Rijeke izletio s pruge i završio u provaliji

Prema informacijama HŽ Infrastrukture , nesreća se dogodila u 9,25 sati, kada se vlak kretao u smjeru Rijeke.

Strojovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak, navodi HŽ Infrastruktura.

Jedanaest vagona sletjelo je u provaliju, dok su lokomotiva i dva vagona ostali u kolodvoru Meja. Kolodvor Meja je zatvoren za sav promet.