Teretni vlak kod Rijeke izletio s pruge i završio u provaliji

Jedanaest vagona teretnog vlaka, prijevoznika Transagent, koji je prevozio žitarice iskliznulo je u subotu ujutro iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja u okolici Rijeke, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, a ozlijeđenih nema, priopćeno je u subotu iz HŽ Infrastrukture
Prema informacijama HŽ Infrastrukture, nesreća se dogodila u 9,25 sati, kada se vlak kretao u smjeru Rijeke.
Strojovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak, navodi HŽ Infrastruktura.
Jedanaest vagona sletjelo je u provaliju, dok su lokomotiva i dva vagona ostali u kolodvoru Meja. Kolodvor Meja je zatvoren za sav promet.