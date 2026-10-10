željeznička nesreća

Teretni vlak kod Rijeke izletio s pruge i završio u provaliji

V. B.

10.10.2026 u 10:54

Željeznička nesreća
Željeznička nesreća Izvor: Screenshot / Autor: sindikat strojovođa
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Jedanaest vagona teretnog vlaka, prijevoznika Transagent, koji je prevozio žitarice iskliznulo je u subotu ujutro iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja u okolici Rijeke, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, a ozlijeđenih nema, priopćeno je u subotu iz HŽ Infrastrukture

Prema informacijama HŽ Infrastrukture, nesreća se dogodila u 9,25 sati, kada se vlak kretao u smjeru Rijeke.

Strojovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak, navodi HŽ Infrastruktura.

Jedanaest vagona sletjelo je u provaliju, dok su lokomotiva i dva vagona ostali u kolodvoru Meja. Kolodvor Meja je zatvoren za sav promet.

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