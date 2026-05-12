Javio se Christian Schmidt, ovako vidi BiH: 'Posebno je zabrinjavajuće...'

M.Da./Hina

12.05.2026 u 19:57

Christian Schmidt
Christian Schmidt Izvor: Profimedia / Autor: dts News Agency Germany/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia
Christian Schmidt potvrdio je u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a da odlazi s mjesta visokog međunarodnog predstavnika za BiH (OHR), a SAD je najavio da će njegovi nasljednik započeti gašenje tog tijela i prijenos njegovih ingerencija na državne vlasti.

Njemački političar je ovoga vikenda objavio da se povlači nakon petogodišnjeg mandata, a u New Yorku je potvrdio da odlazi u lipnju kada bi se trebao imenovati njegov nasljednik. "Donio sam osobnu odluku da okončam manadat“, rekao je.

Schmidtov nasljednik trebao bi se saznati početkom lipnja kada u Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira u BiH.

U posljednjem obraćanju pred Vijećem sigurnosti UN-a, Schmidt je ocijenio kako vlasti Republike Srpske dovode u pitanje teritorijalni integritet zemlje secesionističkim potezima i izjavama te blokiranjem državnih institucija.

Dodao je da su posebno zabrinjavajući pokušaji nametanja narativa da BiH nije održiva i funkcionalna zemlja te da je na djelu sukob civilizacija.

Proturječje Schmidtu

Proturječući Schmidtu, zamjenica stalnog predstavnika SAD-a pri UN-u Tammy Bruce ocijenila je da su vlasti srpskog entiteta odustale od prijetnji odcjepljenjem, da priznaju odluke ustavnoga suda BiH i podsjetila da se čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik povukao s funkcije.

"BiH kreće prema novoj fazi. OHR nije nikada bio zamišljen kao trajni ured“, rekla je Bruce i dodala da će Schmidtov nasljednik imati ograničenu ulogu te da će biti "nepristran i imati povjerenje svih zajednica". "Posredovati, a ne diktirati odluke stranaca“, istaknula je.

Predstavnik Rusije pri UN-u Vassily Alekseevich Nebenzia ocijenio je da je OHR "glavni uzrok nestabilnosti' u BiH".

"Tražimo odmah zatvaranja OHR-a. Probleme trebaju rješavati domaći političari kroz dijalog i dejtonski sporazum“, istaknuo je Nebenzia.

Christian Schmidt napušta dužnost visokog međunarodnog predstavnika u BiH Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT

Unutarnja pitanja

Predsjedavajući Predsjedništva i bošnjački član državnoga vrha Denis Bećirović optužio je Srbiju i Hrvatsku za miješanje u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine. "Kada su god mape crtane u Zagrebu ili Beogradu moj narod je patio“ , rekao je Bećirović.

Odgovorio mu je predstavnik Hrvatske u UN-u Hrvoje Ćurić Hrvatinić, rekavši da koristi UN kao platformu za svoju predizbornu kampanju.

Izrazio je zabrinutost Zagreba zbog narušavanja pozicije Hrvata kao konstitutivnog naroda i pozvao na izborne reforme kako bi se prestalo s njihovim preglasavanjem. "Prava tri konstitutivna naroda moraju se potpuno poštivati“, rekao je. 

Predstavljajući stav Europske unije, stalni predstavnik pri UN-u Stavros Lambrinidis pozvao je vlasti BiH da ubrzaju reforme koje bi omogućile otvaranje pregovora s EU.

O odluci Schmidta oglasila se i eurozastupnica Željana Zovko ocijenivši kako je to prilika za zaokret. Zovko smatra da OHR treba izmjestiti iz BiH i da bi trebala imati savjetodavnu ulogu, a vlast treba prepustiti domaćim političarima.   

