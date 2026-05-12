Javio se Christian Schmidt, ovako vidi BiH: 'Posebno je zabrinjavajuće...'

Njemački političar je ovoga vikenda objavio da se povlači nakon petogodišnjeg mandata, a u New Yorku je potvrdio da odlazi u lipnju kada bi se trebao imenovati njegov nasljednik. "Donio sam osobnu odluku da okončam manadat“, rekao je.

Schmidtov nasljednik trebao bi se saznati početkom lipnja kada u Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira u BiH.

U posljednjem obraćanju pred Vijećem sigurnosti UN-a, Schmidt je ocijenio kako vlasti Republike Srpske dovode u pitanje teritorijalni integritet zemlje secesionističkim potezima i izjavama te blokiranjem državnih institucija.

Dodao je da su posebno zabrinjavajući pokušaji nametanja narativa da BiH nije održiva i funkcionalna zemlja te da je na djelu sukob civilizacija.