Bjelorusija, diktatura u koju malo tko putuje: Kako mi je KGB uzeo dokumente i satima me pretresao do gole kože

Jedan od najpopularnijih hrvatskih putopisaca Jasen Boko ove godine intenzivno putuje istokom Europe, pripremajući putopisnu knjigu o migracijama koje su formirale suvremenu Europu. U dva nastavka za tportal piše o svom iskustvu u jednoj od najmanje poznatih europskih zemalja, u koju malo tko putuje – Bjelorusiji

Već šest sati sjedim u nekakvoj vojnoj zgradi u Maziru na jugoistoku Bjelorusije, bez oduzete putovnice i dokumenata, u neposrednoj blizini ukrajinske granice. Sa mnom su četiri pripadnika bjeloruskog KGB-a (da, zloglasna sovjetska služba u Bjelorusiji je zadržala to ime) koji me već satima ispituju i pretražuju sve što imam kod sebe i u automobilu, uključujući mobitel.

Kako se uvijek uspijem naći na krivom mjestu u krivo vrijeme? Proganja me to pitanje. Zapravo odavno znam odgovor: previše sam radoznao i kad mi se kaže da se nekamo ne ide, moram baš tamo otići. I tako sam se našao u rukama 'pogranične službe' jer sam zalutao u 'zabranjenu zonu', a ti su me, nakon preliminarnog ispitivanja, predali u ruke 'stručnjacima' koji, gle čuda, uopće ne znaju bjeloruski pa se ispitivanje odvija isključivo na ruskom.