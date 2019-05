Iskusan sam putnik koji se nagledao ljudskog jada, ali ovo je najmučnija stvar koju sam vidio u životu

Usred Dhake, glavnog grada Bangladeša, Jasen Boko s vodičem je istražio Genevu, logor ili geto u kojemu na veličini zagrebačkog Jelačić placa živi između 30.000 i 60.000 ljudi, potomaka muslimana iz indijske države Bihar i građana drugog reda u ovoj zemlji

Samo šest od 70 ovakvih geta u Bangladešu ima školu, a ne financira ih država, nego međunarodne humanitarne udruge. Geneva spada u geta koja imaju škole pa zalazimo u nju. Dočekuje nas oduševljeni učitelj, vodi nas po učionicama u kojima nas đaci pozdravljaju mahanjem, pjesmom, najvećim osmijehom na svijetu. Nekako sam uvjeren da se u onoj pravoj, švicarskoj Genevi djeca ne smiju toliko ni kad za svaki rođendan dobiju novi model iPhonea. Učitelj nam – žao mi je prijatelju, i tebi sam ime zaboravio – govori o životu unutar geta i svim problemima s kojima se susreću njegovi stanovnici. Neki od njih rade izvan Geneve, ali ma koliko dobro govorili bengali – njihov urdu i dalje je jezik geta – uvijek se zna tko su i odakle su pa su im minimalne mogućnosti da se odsele iz ovog pakla.

Rijetki su u tome uspjeli i sada žive u Dhaki, izvan geta, ali većina, čak i sretnici koji nađu nekakav posao u gradu, žive i dalje u ovih nekoliko tisuća kvadrata, najgušće naseljenom dijelu svijeta. Škola koju nam učitelj s ponosom pokazuje ima ukupno pet malih učionica i pohađa je u dvije smjene oko 500 đaka. Podijeljeni su u dvije grupe, na one između tri i 10 i one od 11 do 14 godina. Financiranje dolazi isključivo od humanitarnih organizacija, a nakon 14 godina i završetka osnovne škole malo tko nastavlja edukaciju, školovanje nakon toga izvan je geta i plaća se, a oni to sebi ne mogu priuštiti.

Statistički gledano, Bangladeš je zemlja mladih ljudi, 30 posto stanovništva mlađe je od 15 godina. Nema razloga da bi se Geneva – svaki put osjetim gorčinu kad se sjetim ironičnih konotacija tog imena – bitno razlikovala u tom populacijskom segmentu. Dakle ako u getu živi 40.000 ljudi, njih 12.000 ima manje od 15 godina, što bi otprilike značilo da ih je u školskoj dobi oko 9000. Pitam učitelja, ako škola može u svom malom prostoru imati najviše 500 đaka, što je s ostalima?

'Neki idu u školu izvan Geneve', kaže. Pa zašuti. 'Neki!' ponovi još jednom.