Japanski princ Hisahito proslavio punoljetnost

Zadnji put održana je za Hisahitova oca, prijestolonasljednika Akishina, brata i nasljednika cara Naruhita . Po televiziji, Hisahito je primio krunu od cara. Na glavu mu ju je stavio sluga u Carskoj palači u Tokiju .

Ceremonija je održana godinu dana kasnije zbog organizacijskih razloga, po medijima. To je prva ceremonija te vrste u gotovo 40 godina, po japanskoj javnoj televiziji NHK.

Zatim je prešao preko prostorije k Naruhitu i carici Masako, kojima je izrazio zahvalnost, kao i svojim roditeljima Akishinu i princezi Kiko, što je dio carske obitelji kao odrasla osoba.

Princ Hisahito, sada student na sveučilištu, jedini je prijestolonasljednikov sin. Ima dvije sestre, no one po japanskom carskom zakonu ne mogu preuzeti prijestolje.

Ne bude li imao muškog nasljednika, "carska obitelj prestat će postojati", rekao je stručnjak za carsku obitelj Ernst Lokowandt.

Problem bi se mogao riješiti ako se zakon izmijeni tako da prvorođeno dijete, neovisno o spolu, može naslijediti prijestolje.