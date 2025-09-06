tradicionalna ceremonija

Japanski princ Hisahito proslavio punoljetnost

I.V./Hina

06.09.2025 u 17:13

Japanski princ Hisahito
Japanski princ Hisahito Izvor: EPA / Autor: JAPAN POOL VIA JIJI PRESS
Japanski princ Hisahito službeno je u subotu postao odrasla osoba, proslavivši svoj 19. rođendan tradicionalnom ceremonijom kojoj je nazočio japanski carski par

Ceremonija je održana godinu dana kasnije zbog organizacijskih razloga, po medijima. To je prva ceremonija te vrste u gotovo 40 godina, po japanskoj javnoj televiziji NHK.

Zadnji put održana je za Hisahitova oca, prijestolonasljednika Akishina, brata i nasljednika cara Naruhita. Po televiziji, Hisahito je primio krunu od cara. Na glavu mu ju je stavio sluga u Carskoj palači u Tokiju.

Zatim je prešao preko prostorije k Naruhitu i carici Masako, kojima je izrazio zahvalnost, kao i svojim roditeljima Akishinu i princezi Kiko, što je dio carske obitelji kao odrasla osoba.

Princ Hisahito, sada student na sveučilištu, jedini je prijestolonasljednikov sin. Ima dvije sestre, no one po japanskom carskom zakonu ne mogu preuzeti prijestolje.

Ne bude li imao muškog nasljednika, "carska obitelj prestat će postojati", rekao je stručnjak za carsku obitelj Ernst Lokowandt.

Problem bi se mogao riješiti ako se zakon izmijeni tako da prvorođeno dijete, neovisno o spolu, može naslijediti prijestolje.

tportal
