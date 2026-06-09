Japanci nakon 10 dana ulovili medvjeda: Ozlijedio četiri osobe, pa pio vodu iz slavine

Deset dana trajala je potjera za medvjedom koji je ozlijedio četiri osobe u japanskom gradu Fukushimi. Kako bi ga svladali, podigli su dronove, a nakon što je uočen, reagirali su lovci i interventne službe.

Sve je počelo još u tamošnjoj tvornici. U samo pola sata, napao je i ozlijedio trojicu radnika, a potom i stariju ženu iz susjednog naselja.