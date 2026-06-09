Japanci nakon 10 dana ulovili medvjeda: Ozlijedio četiri osobe, pa pio vodu iz slavine

Crni medvjed koji je napao i ozlijedio četiri osobe u Fukushimi konačno je ulovljen, nakon što je danima terorizirao tamošnje pučanstvo
Deset dana trajala je potjera za medvjedom koji je ozlijedio četiri osobe u japanskom gradu Fukushimi. Kako bi ga svladali, podigli su dronove, a nakon što je uočen, reagirali su lovci i interventne službe.
Sve je počelo još u tamošnjoj tvornici. U samo pola sata, napao je i ozlijedio trojicu radnika, a potom i stariju ženu iz susjednog naselja.
Stanovnici su ga viđali kako hoda po krovovima, pa čak i da otvara slavinu kako bi se napio vode. Stručnjaci za RTL kazuju kako se radi o izuzetno inteligentnim životinjama koje pamte na koji su način došle do hrane i vode.
Inače, napadi medvjeda u Japanu postaju sve učestaliji. Samo lani je zabilježeno 238 napada u kojima je poginulo 13 osoba. Zbog čestih napada je prošle godine u prefekturi Akita morala intervenirati i vojska. Vlada je izdala posebna uputstva o ponašanju građana kad se susretnu s medvjedima, a spreman je i akcijski plan s ciljem suzbijanja tih životinja.
Naime, procjenjuje se kako u Japanu živi oko 58.600 medvjeda s tendencijom porasta populacije. Napadi su učestali ne samo zbog toga, već i zbog činjenice da su navikli tražiti hranu blizu ljudi.