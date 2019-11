Jandroković se oštro obrušio na nelojalne HDZ-ovce: Takvo ponašanje je neprihvatljivo. Moguće je i isključivanje

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković u ponedjeljak je najavio sankcije za članove stranke koji zagovaraju nelojalnost HDZ-u i pozivaju da se glasa za druge kandidate. Riječ je o komentaru na aferu koja je izbila oko eksplicitnih poruka mržnje na Viber i WhatsApp grupama u kojima su bili neki od članova stranke

'Ako netko misli kako je normalno da za drugog čovjeka kaže da mu treba 'ispaliti metak u čelo' ili da ga treba pustiti niz rijeku ili ako iznosi poruke mržnje prema onima koji drugačije misle, ako ćemo to ponašanje sankcionirati, a netko nas optuži da smo stranačka policija - neka to čini, ali zna se na kojim vrijednostima počivaju demokratska društva i demokratske stranke. Mi ovdje branimo demokraciju i svjetonazor HDZ-a, oni koji to ne razumiju i koriste ovakav način govora, koji pozivaju na likvidacije i mržnju, tima nema mjesta u HDZ-u. To svima mora biti jasno', oštro je poručio Jandroković koji smatra da će to pomoći i HDZ-ovoj kandidatkinji za predsjednicu Kolindi Grabar-Kitarović.

'To će joj samo pomoći jer ćemo iz HDZ-a ukloniti one koji navijaju za Škoru. Dakle, to joj može biti samo pozitivno', vjeruje Jandroković.