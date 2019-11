Jandroković: Pokazao sam plaću kako bi se vidjelo da Bernardić laže

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u četvrtak da je namjerno dao na uvid iznose svojih plaća prije i poslije porezne reforme kako bi pokazao da predsjednik SDP-a Davor Bernardić ne govori istinu

'Potpuno je neprimjereno kada jedan saborski zastupnik, koji je i predsjednik glavne oporbene stranke, iznosi neistine, laži, insinuira, to onda gledatelji prate i misle da to što on govori ima neku osnovu', rekao je Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora.