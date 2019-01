Jandroković: Objava lažnih fotografija pokušaj je kompromitacije cijele Vlade

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak da je objava lažnih fotografija potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića pokušaj kompromitacija visokog državnog dužnosnika i cijele Vlade.

"Potpredsjednik Vlade stavljen je u fotomontaži da je u drugoj državi, da je sa prostitutkom i da šmrče kokain. To je teška optužba, i to onda kompromitira cijelu vladu. Svatko će postaviti pitanje kakvi su to ljudi, ako to rade. Radi se o pokušaju kompromitacije visokog državnog dužnosnika i, naravno, da se tu onda radi i o pokušaju kompromitacije same vlade", rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice saborskog Kluba HDZ-a upitan zbog čega bi objava lažnih fotografija dovela do ugroze nacionalne sigurnosti.

Smatra kako će samo oni koji to ne žele shvatiti - iz različitih političkih ili drugih razloga - to dovoditi u pitanje. Upozorio je i da se na taj način i u drugim državama kroz kompromitaciju visokih dužnosnika nastoji ugroziti određena politika. Dakle vrlo jasno, dva plus dva su četiri, dodao je.