[VIDEO] Jandroković nakon sastanka s klubovima zastupnika o maskama u Saboru, minutaži govornika i obnovi: Mora ići brže

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je u utorak u povodu dvije godine od potresa u Zagrebu da je obnova prioritet te da se mora ubrzati dodavši da su velika očekivanja od novog ministra graditeljstva Ivana Paladine

Obnova je iznimno bitna i pred novim ministrom su velika očekivanja i izazovi i nadam se da će biti uspješan. Obnova sasvim sigurno mora ići brže nego je išla do sada , dodao je Jandroković ne želeći ni na koga „upirati prstom” tko je odgovoran za sporost.

"Novi ministar ima zadatak ubrzati obnovu, iskoristiti sva sredstva iz Fonda solidarnosti i što je prije moguće ljude koji žive u kontejnerima preseliti u njihove domove. To je prioritet”, istaknuo je Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

Ističe kako nije istina da u dvije godine nije napravljeno baš ništa jer je određen broj kuća stavljen u funkciju, dio kreće s obnovom, a kreće i konstruktivna obnova.

„Mi želimo da to bude što prije. Rok za Fond je lipanj iduće godine i očekujem da se sva sredstva utroše do tada i da do kraja godine najveći broj, ako ne i svi iz kontejnera, prebaci u svoje kuće”, kazao je Jandroković. Na upit novinara o inicijativi oporbe za raspuštanje Sabora Jandroković tumači da od podnošenja prijedloga odnosno nakon što 60 dana bude na dnevnom redu zastupnici mogu potpisima 'pogurati' raspravu o inicijativi.