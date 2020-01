Jandroković najavio izbore u HDZ-u i poručio da ostaje uz Plenkovića: Često me se difamiralo i prikazivalo nelojalnim

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je komentirao političke aktualnosti

Smatra da nema potrebe za mjerenjima tko je veći domoljub…

'HDZ-u mora biti mjesta u za one koji su desno liberalniji i desno konzervativniji i to je naša snaga koja nam osigurava dovoljnu širinu da pobjeđujemo', istaknuo je Jandroković.

Mišljenja je da HDZ mora biti pozicioniran u desni centar.

Na opasku da je koalicijski potencijal HDZ-a malen odgovorio je protupitanjem: Mislite li da drugi imaju veći potencijal?

'Ako pogledamo istraživanje i rezultate izbora europskih i predsjedničkih vidljivo je da se scena fragmentira i dolaze mlade generacije koje traže nove teme, moramo modernije promišljati politiku, kako se nositi s klimatskim promjenama, novim tehnologijama, migrantskom krizom…

O najavljenoj tvrdoj kohabitaciji između Andreja Plenkovića i izabranog predsjednika Zorana Milanovića Jandroković kaže da će bit sukobljavanja.

'Radi se o dvije političke opcije. Bit će sukobljavanja. No postoje načini kako se prevladaju takve situacije. To su kompromisi. Mi ćemo se čvresto boriti za svoje stavove, ali dolazit će do sukoba. No mislim da će biti razboritosti', odgovorio je Jandroković, a komentirao je i izjavu Plenkovićevog ljubimca karla Resslera koji je rekao da nitko u HDZ-u nema bianco podršku.

'Karlo Ressler je mladi političar i žao mi je da je tako postupio", rekao je, ali nije htio otkriti je li Resslerov istup bio nekorektan. Kazao je da ne bi upotrijebio tu riječ dodavši da svi imamo svoje planove, ali moramo voditi računa o kontekstu. 'Žao mi je što je tako postupio", poručio je Jandroković.