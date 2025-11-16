Jandroković: Jalšovca ću pamtiti po zalaganju za poljoprivrednike

izrazio sućut

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrazio je sućut povodom smrti Baltazara Jalšovca, poručivši kako će tog bivšeg potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora pamtiti kao zastupnika koji se kroz više mandata snažno zauzimao za pitanja od važnosti za hrvatske poljoprivrednike

S tugom sam primio vijest o odlasku gospodina Baltazara Bolte Jalšovca. Ovim vam putem izražavam iskrenu sućut uime Hrvatskoga sabora i osobno, stoji u nedjelju u sućuti obitelji.

"Gospodina Jalšovca pamtit ćemo kao bivšeg potpredsjednika Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, te kao zastupnika koji se kroz više saborskih mandata naročito snažno zauzimao za pitanja od važnosti za hrvatske poljoprivrednike. Za svoje se političke ideje uvijek vrlo jasno zalagao – kako unutar Hrvatske socijalno-liberalne stranke, tako i kasnije u stranci Libra, čiji je bio suosnivač", ističe predsjednik Sabora Jandroković.

Dodaje i kako će se s uvažavanjem sjećati društveno-političkog angažmana Bolte Jalšovca i njegovog doprinosa političkom pluralizmu u Hrvatskoj.

