Jandroković: Birači žele da budemo brana radikalnoj ljevici

'Jučer je predsjednik stranke to predložio, stranačka tijela su to prihvatila. Prerano je još o tome govoriti što će biti. Imamo dovoljno već predznanja i iskustva', rekao je Jandroković u intervjuu reporterki Sabini Tandari Knezović za Dnevnik Nove TV . Dodao je kako i njemu telefon stalno zvoni vezano za postizborne pregovore, a otkrio je s čime HDZ pregovara s Domovinskim pokretom.

'Takva je volja birača. Od centra na desno HDZ i Domovinski pokret imaju 74 mandata i birači žele upravo takvu Vladu i većinu jer će ona osigurati stabilnost. Pregovori službeno započinju sutra, do sada je bilo razgovora koji nisu formalizirani. Nakon toga možemo govoriti o tome što ćemo činiti, gdje su dodirne točne, a gdje mimoilaženje', kaže Jandroković, ali nije želio otkriti mjesto na kojem će se sastati pregovarački timovi HDZ-a i DP-a.

'Oni će se sastati tamo gdje su se dogovorili. Ja nisam dio pregovaračkog tima, pretpostavljam negdje u Zagrebu', rekao je. Komentirao je i DP-ov zahtjev a u Vladi koju bi oni podržali ne bude SDSS.

'Dobili smo volju birača koji traže da Vladu čine HDZ i DP, čini mi se da je to legitimno. Mi smo izvrsno surađivali s predstavnicima manjina. Drago mi je da je Ivan Penava rekao da nema ništa protiv manjina i da je za to da se zadrže manjinske politike. Naglasio je da je SDSS za DP određeni problem. U ovome trenutku ne mogu procijeniti kako će se DP postaviti. Tražit ćemo kreativna riješenja. Stabilnost Hrvatske je na prvom mjestu, svi će morati saslušati i drugu stranu te procijeniti do koje točke mogu ići u kompromisima', rekao je Jandroković. Kaže i da neće biti potrebno deratificirati dijelove Istanbulske konvencije jer da je Sabor kroz interpretativnu izjavu otklonio ono što DP-u smeta.

'Jasno smo kazali kako bilo što u vezi rodne ideologije nama nije prihvatiljivo i to je odbijeno interpretativnom izjavom', rekao je Jandroković. Komentirao je i previranja u Mostu, u kojem, čini se, situacija nije baš stabilna.

'Nema precizne informacije. Vidio sam da je došlo do nekog raskola ili mogućeg raskola. Ne iznenađuje me to s obizorm na način na koji su funkcionirali. Puno je ega na malom prostoru', zaključio je Jandroković.