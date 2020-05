Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u srijedu kako odluka o raspuštanju Hrvatskog sabora još nije donesena, ali ne isključuje mogućnost da se to dogodi sljedećeg tjedna

"Izjava je bila nepotrebna i neprimjerena. Te ideološke teme u ovom trenutku, to je bio pokušaj skretanja s onoga što je važno. Danas je podjela tko omogućuje život, zdravlje i sigurnost, naspram onih koji žele kaos i neuspjeh. Hrvatska se ne dijeli ideologijom, već sposobnošću i nesposobnošću", kazao je Jandroković komentirajući izjave u Jasenovcu i odlazak Milanovića iz Okučana.

"Brojke su sada dobre, sve se čini da je Hrvatska uspješna u tome i da ulazimo u dobru situaciju da imamo izbore", kazao je, no nije želio reći raspušta li se idući tjedan Sabor.

"Oporba pokazuje da HDZ-ova Vlada uspješno upravlja ovom krizom", kazao je Jandroković koji tvrdi da Vlada ne žuri s izborima.

"U rujnu nas čeka čitav niz odluka i bitno je da Vlada ima legitimitet, da bi se nosili s gospodarskim izazovima".

Jandroković smatra kako oporba želi kaos. "To su ljudi koji ne znaju sadržaj politike".

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić nazvao je Jandrokovića rektalnim alpinistom. Jandroković će zbog toga tužiti Bernardića.

"Najavio sam tužbu i tužba će biti podnesena. Bernardić...dugo sam već u politici i ovo izlazi izvan normalnog političkog okvira. To je bilo prostački, primitivno, uvrijedio je moju obitelj, moju ženu, djecu. To je bilo pripremljeno i on je koristio rječnik koji je za mene neprihvatljiv", kazao je.

Komentirao je i Škorin politički potencijal. "Prvo je izborni rezultat. Sve će o tome ovisiti. Naši kriteriji bit će i sličnost u svjetonazoru", kazao je Jandroković. Nije želio govoriti tko će biti na listi za izbore.

"Volio bih da Krstičević nosi jednu od lista na izborima. Na listama će biti naši najbolji ljudi", kazao je, ali nije želio izravno odgovoriti na pitanje hoće li na njima biti i Vili Beroš, već je samo poručio: "Bit će najbolji ljudi. Zaključite sami".

Komentirao je i Milanovićev postupak u Okučanima.

"To je pokušaj da se u kampanju ubace ideološke podjele, ali danas se Hrvatska dijeli na one koji stvaraju kaos i oni koji su sposobni upravljati krizom", rekao je.