Jakovčić u Bruxellesu organizirao degustaciju maslinovih ulja

U Istri se u zadnje četiri godine proizvodi najbolje maslinovo ulje na svijetu, a upis u registar oznaka izvornosti na razini EU-a pomoći će promiciji toga proizvoda, izjavio je u utorak zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić (IDS/ALDE)

Jakovčić je u Bruxellesu organizirao degustaciju maslinovih ulja 'Istra', koje su zajedno oznakom izvornosti zaštitile Hrvatska i Slovenija. 'Zaštićena oznaka izvornosti kruna je 20-godišnjeg rada istarskih maslinara i svih nas koji smo to podržavali. Danas s ponosom mogu reći da je već četiri godine za redom Istra najbolja regija na svijetu po kvaliteti maslinova ulja. To je prije svega veliko priznanje vrijednim maslinarima koji su uspjeli stvoriti proizvod koji se danas služi na dvorovima i najboljim restoranima i koji postiže vrlo visoke cijene', rekao je Jakovčić.

Jakovčić dodaje da maslinarstvo u Istri ima veliki potencijal, a preduvjet za daljnji rast je brže rješavanje dodjele zapuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta maslinarima. U zadnjih 20 godina proizvodnja maslinova ulja u Istri povećala za dva do tri puta i posađeno je oko milijun novih stabala. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 'Istra", nakon Istarskog pršuta, drugi je proizvod čiju su zaštitu zajednički podnijele Hrvatska i Slovenija, te je ono upisano u registar zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) na razini Europske unije.

'Istra' je ekstra djevičansko maslinovo ulje dobiveno izravno iz ploda masline isključivo mehaničkim postupcima i to od sljedećih sorti maslina: buga, buža, črnica, drobnica, istarska bjelica, karbonaca, mata, plominka, puntoža, rošinjola, štorta, žižolera, frantoio, leccino, maurino, moraiolo, pendolino i picholine. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 'Istra' sadrži najmanje 80 posto udjela ulja dobivenog od navedenih sorti maslina koje u ulju mogu biti zastupljene pojedinačno ili u različitim omjerima. Područje proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja 'Istra' ograničeno je na dio hrvatskog i slovenskog područja istarskog poluotoka.

Jakovčić je u Bruxellesu organizirao degustaciju maslinovih ulja "Istra", koje su zajedno oznakom izvornosti zaštitile Hrvatska i Slovenija. "Zaštićena oznaka izvornosti kruna je 20-godišnjeg rada istarskih maslinara i svih nas koji smo to podržavali. Danas s ponosom mogu reći da je već četiri godine za redom Istra najbolja regija na svijetu po kvaliteti maslinova ulja. To je prije svega veliko priznanje vrijednim maslinarima koji su uspjeli stvoriti proizvod koji se danas služi na dvorovima i najboljim restoranima i koji postiže vrlo visoke cijene", rekao je Jakovčić. Jakovčić dodaje da maslinarstvo u Istri ima veliki potencijal, a preduvjet za daljnji rast je brže rješavanje dodjele zapuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta maslinarima. U zadnjih 20 godina proizvodnja maslinova ulja u Istri povećala za dva do tri puta i posađeno je oko milijun novih stabala. Ekstra djevičansko maslinovo ulje "Istra", nakon Istarskog pršuta, drugi je proizvod čiju su zaštitu zajednički podnijele Hrvatska i Slovenija, te je ono upisano u registar zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) na razini Europske unije. "Istra" je ekstra djevičansko maslinovo ulje dobiveno izravno iz ploda masline isključivo mehaničkim postupcima i to od sljedećih sorti maslina: buga, buža, črnica, drobnica, istarska bjelica, karbonaca, mata, plominka, puntoža, rošinjola, štorta, žižolera, frantoio, leccino, maurino, moraiolo, pendolino i picholine. Ekstra djevičansko maslinovo ulje "Istra“ sadrži najmanje 80 posto udjela ulja dobivenog od navedenih sorti maslina koje u ulju mogu biti zastupljene pojedinačno ili u različitim omjerima. Područje proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja "Istra“ ograničeno je na dio hrvatskog i slovenskog područja istarskog poluotoka.