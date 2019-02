Jadranka Kosor: Vlada u ovom mandatu neće kupiti ni nove ni stare zrakoplove

Bivša premijerka Jadranka Kosor u emisiji Novi dan N1 televizije rekla je kako nije moguće vratiti dionice Ine u državno vlasništvo, 'jer da je postojala takva mogućnost, onda bi se to dogodilo'

'Premijer je na Badnjak prije dvije godine rekao da ima model, a vidimo da nije bilo modela - ako je on bio prodaja HEP-a, onda je to propalo. Ta je priča potpuno završena', zaključuje Kosor. Što se tiče hitne izmjene Zakona o privatizaciji Ine, navodi da je donošenje zakona po ubrzanoj proceduri vrlo upitno te da to može otvoriti novu erupciju problema, rekla je bivša premijerka za N1 televiziju.

Na pitanje postoji li mogućnost za ponovnu nabavu aviona rekla je kako se to više ne može dogoditi u mandatu ove Vlade, ali ni duže. 'Nećemo kupiti ni nove ni stare zrakoplove jer je to dugotrajan proces. Sad će pokušati biti oprezniji, ali to je dugotrajan put, treba napraviti puno koraka, a ni u jednom pogriješiti. Mislim da to neće biti moguće u dvije godine', navodi.

Prognozirala je i izbore za Europski parlament, za koje smatra da će izlaznost biti manja nego na prijašnjim, a vezano za upit imaju li šanse nove platforme, rekla je da zapravo nema novih imena, već su to dobro poznata lica. No istaknula je kako smatra da SDP ima više šanse nego što se to čini jer imaju svoje vjerne birače te će se jedan broj lijevih birača ipak okrenuti SDP-u, a ne novim platformama.