U Ini kreće veliki val otkaza, a još se nisu ni dotakli rafinerije u Sisku

S prvim danom veljače u Ini je na snagu stupio prvi dio procesa koji se službeno naziva 'organizacijskim promjenama', a s prvim danom ožujka planiran je i drugi dio. Iza ovog eufemizma krije se ukidanje dijela radnih mjesta te smanjenje broja zaposlenih, no precizne brojke zasad nisu poznate. Dio sugovornika tportala iz same Ine neslužbeno tvrdi da se priprema čak petstotinjak otkaza, no iz ove tvrtke uzvraćaju da je ta tvrdnja pretjerana

'S ciljem povećanja efikasnosti i produktivnosti, organizacijskim promjenama koje stupaju na snagu 1. veljače i 1. ožujka predviđeno je ukidanje određenih radnih mjesta te smanjivanje broja izvršitelja na pojedinim radnim mjestima', potvrđeno je iz Ine, doduše uz dodatak da je predviđeno i 'formiranje značajnog broja novih radnih mjesta'. 'Zbog navedenoga preuranjeno je govoriti o broju radnika koji će potencijalno biti višak, a pogotovo o broju radnika kojima će se iz poslovno uvjetovanih razloga u konačnici i otkazati ugovori o radu', dodaje se u odgovoru tportalu. Potencijalni višak radnika, tvrde, odnosi se na 'različite djelatnosti i radna mjesta različitih razina', no ništa od toga ne odnosi se na Ininu lokaciju u Sisku.

Dio zaposlenih u hrvatskoj naftnoj kompaniji za tportal tvrdi da su voditeljima velikog dijela poslovnih odjela poslane upute o definiranju popisa 's deset do dvadeset posto prekobrojnih radnika' te da je najavljeno ukidanje većeg broja pozicija u srednjem menadžmentu tvrtke. Zaposlenicima je, navodno, ponuđen prelazak na slabije plaćena radna mjesta ili odlazak uz otpremnine. Iz Ine odgovaraju na ove tvrdnje objašnjenjem da od početka ove godine nije bilo poslovno uvjetovanih otkaza, no nisu odgovorili na pitanje koliko je radnika odlučilo dati otkaz i uzeti otpremninu. One se u Ini isplaćuju temeljem kolektivnog ugovora i veće su od zakonskog minimuma: iznose 60 posto prosječne bruto plaće po godini radnog staža.

Predsjednica Sindikata naftnog gospodarstva Jasna Pipunić za tportal je potvrdila da je u ime radnika upućeno negativno mišljenje na predložene organizacijske promjene. 'Razgovarali smo s Upravom i jasno dali do znanja da smo protiv toga, a imat ćemo još sastanaka. Naš stav je da se eventualni višak mora rješavati prije svega putem prirodnog odljeva', kaže Pipunić.