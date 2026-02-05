Jadranka Kosor sastala se s Milanovićem, otkrila je o čemu su razgovarali

'Knjigu ‘Žene koje mašu rukama’ čitat će i PRH Zoran Milanović. Ugodan susret i razgovor o književnosti. Dobro; malo i o politici', napisala je.

Kosor je na X-u objavila fotografiju s predsjednikom Zoranom Milanovićem na Pantovčaku.

Knjigu “Žene koje mašu rukama” čitat će i PRH Zoran Milanović. Ugodan susret i razgovor o književnosti. Dobro; malo i o politici. pic.twitter.com/heoLIPwQtE

'Žene koje mašu rukama' nova je knjga bivše premijerke, koja je 22. siječnja predsatvljena u Novinarskom domu.

U opisu stoji da je riječ o autobiografskoj prozi o bolesti, oporavku i oslobađanju – od štaka, straha i šutnje te da Kosor piše o ženskoj snazi, ranjivosti i pravu na slobodu, u tekstu koji se čita poput romana i obraća čitateljima svih generacija.

O novoj knjizi Kosor je nedavno progovorila i za tportal.