Jadranka Kosor sastala se s Milanovićem, otkrila je o čemu su razgovarali

M. Šu.

05.02.2026 u 17:31

Zoran Milanović i Jadranka Kosor
Zoran Milanović i Jadranka Kosor Izvor: Društvene mreže / Autor: Jadranka Kosor/X
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u četvrtak se na Pantovčaku susrela s predsjednikom Zoranom Milanovićem

Kosor je na X-u objavila fotografiju s predsjednikom Zoranom Milanovićem na Pantovčaku.

'Knjigu ‘Žene koje mašu rukama’ čitat će i PRH Zoran Milanović. Ugodan susret i razgovor o književnosti. Dobro; malo i o politici', napisala je.

'Žene koje mašu rukama' nova je knjga bivše premijerke, koja je 22. siječnja predsatvljena u Novinarskom domu.

U opisu stoji da je riječ o autobiografskoj prozi o bolesti, oporavku i oslobađanju – od štaka, straha i šutnje te da Kosor piše o ženskoj snazi, ranjivosti i pravu na slobodu, u tekstu koji se čita poput romana i obraća čitateljima svih generacija.

O novoj knjizi Kosor je nedavno progovorila i za tportal.

