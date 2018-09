Izvješće o Mađarskoj podijelilo Europu; Hoće li danas ostati bez glasačkih prava?

Europski zastupnici raspravljat će danas o izvješću o Mađarskoj i mogućem pokretanju članka 7. Ugovora o EU. U ekstremnom slučaju, ovaj članak predviđa ukidanje glasačkih prava zemlji koja krši europske vrijednosti

"Hvala Bogu da ovdje postoji barem jedan europski čelnik, koji se želi založiti za svoja načela, svoj narod i svoju kulturu i to u odnosu na ovako strašno zlostavljanje. Hvala Bogu što ste ovdje, to je sve što mogu reći", rekao je na plenarnoj sjednici Nigel Farage, predsjednik kluba zastupnika Europa nacija i slobode (ENF).

"Smatram da je ovo izvješće vrlo pristrano. Ja i moja politička opcija glasati ćemo protiv. Mađarskoj se, između ostalog, spočitava raširena korupcija, a neki su čak ustvrdili da je to nakorumpiraniji režim u EU, no od te boljke nitko u Uniji nije pošteđen, uključujući i najutjecajnije zemlje. Rečeno mu je i da je lopov, a ako je to tako, onda se to mora dokazati i za to postoji sud. Stalno ponavljamo da je Europa ujedinjena u raznolikosti, međutim vidimo da to nije tako i u cijelom ovom postupku vidim jačanje podjele na staru i novu Europu. Što se migrantske krize tiče, tu su najveće greške počinile Njemačka i Francuska. Pomoći se svakako mora, prvenstveno ratnim izbjeglicama. Mislim da bi aktiviranje članka 7 bio opasan presedan i da ne bi polučio ništa dobroga", izjavila je Tomašić za Hinu.

Europarlamentarac Jozo Radoš iz kluba zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu (ALDE) podržava izvješće o stanju u Mađarskoj, kao i aktiviranje članka 7 Ugovora o EU-u, koji može dovesti do oduzimanja prava glasa u Vijeću EU-u.

"Izvješće o stanju u Mađarskoj pokazuje kršenje niza temeljnih demokratskih načela i pravila, kao što je nezavisnost pravosuđa, sloboda medija, sloboda akademskog udruživanja, zaštita prava privatnosti, religijske slobode. Dakle sva temeljna načela", izjavio je Radoš.