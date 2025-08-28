Izraelci gađali jemensku prijestolnicu drugi put u manje od tjedan dana

Stanovnici Sane Reutersu su rekli da je pogođeno područje u blizini predsjedničkog kompleksa te zgrada na jugu grada.

Izraelski sigurnosni izvori rekli su istoj agenciji da je gađano nekoliko lokacija na kojima se okupio velik broj hutističkih dužnosnika kako bi gledali televizijski govor čelnika Abdula Malika al-Hutija. Hutističko ministarstvo obrane odbacilo je takve navode.

Izraelski ministar obrane u četvrtak je priopćio da će „biti odrezana ruka sviju onih koji ju dignu protiv Izraela”.