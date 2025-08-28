Izraelci gađali jemensku prijestolnicu drugi put u manje od tjedan dana

Izraelska vojska u četvrtak je objavila da je gađala hutističke militante u jemenskoj prijestolnici Sani, što je drugi takav napad na grad u manje od tjedan dana.
Stanovnici Sane Reutersu su rekli da je pogođeno područje u blizini predsjedničkog kompleksa te zgrada na jugu grada.
Izraelski sigurnosni izvori rekli su istoj agenciji da je gađano nekoliko lokacija na kojima se okupio velik broj hutističkih dužnosnika kako bi gledali televizijski govor čelnika Abdula Malika al-Hutija. Hutističko ministarstvo obrane odbacilo je takve navode.
Izraelski ministar obrane u četvrtak je priopćio da će „biti odrezana ruka sviju onih koji ju dignu protiv Izraela”.
Izrael je gađao Sanu i u nedjelju, kad je rekao da je riječ o osveti za hutističke raketne napade.
Posljednja je to razmjena vatre u više od godinu dana napada i protunapada između Izraela i hutista. Jemenski militanti napadali su brodove u Crvenom moru, navodeći da su to činovi solidarnosti s Palestincima u Gazi. Hutisti su također raketirali Izrael, no većina tih napada je zaustavljena.