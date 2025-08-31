nova eskalacija

Izrael opet bombardirao Gazu, Netanyahu sazvao hitan sastanak oko potpunog zauzimanja

I.J./Hina

31.08.2025 u 15:17

Izraelska vojska upozorila je svoje političke čelnike da ofenziva ugrožava taoce koje Hamas još uvijek drži u Gazi.
Izraelska vojska prošle noći bombardirala je predgrađa Gaze iz zraka i s kopna, uništavajući kuće i protjerujući obitelji iz tog područja, a sigurnosni kabinet premijera Benjamina Netanyahua sazvan je u nedjelju kako bi raspravljao o planu zauzimanja grada.

Lokalne zdravstvene vlasti priopćile su da je izraelska vojska u napadima i pucnjavi u nedjelju ubila najmanje 18 ljudi, među njima je 13 ljudi koji su pokušali nabaviti hranu blizu mjesta za dostavu pomoći u središnjem Pojasu Gaze i najmanje dvoje u kući u Gazi.

Ured izraelskog vojnog glasnogovornika rekao je da pregledavaju izvješća.

Stanovnici Sheikh Radwana, jednog od najvećih naselja Gaze, rekli su da je područje bilo pod izraelskim tenkovskim granatiranjem i zračnim napadima tijekom subote i nedjelje, prisiljavajući obitelji da traže sklonište u zapadnim dijelovima grada.

Izraelska vojska postupno je eskalirala svoje operacije oko Gaze tijekom posljednja tri tjedna, a u petak je prekinula privremene pauze u tom području koje su omogućavale dostavu pomoći, označivši ga "opasnom borbenom zonom".

„Pužu u srce grada gdje se stotine tisuća ljudi skriva, s istoka, sjevera i juga, dok bombardiraju ta područja iz zraka i s kopna kako bi uplašili ljude i natjerali ih da odu“, rekao je Rezik Salah, otac dvoje djece, iz Sheikh Radwana.

Izraelski dužnosnik rekao je da će se Netanyahuov sigurnosni kabinet sastati u nedjelju navečer kako bi raspravljao o sljedećim fazama planirane ofenzive za zauzimanje grada Gaze, koji je opisao kao posljednje uporište Hamasa.

U organizaciji HND-a i SNH prosvjedna šetnja solidarnosti s kolegama u Gazi Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski

Ne očekuje se da će ofenziva punog opsega započeti tjednima. Izrael kaže da želi evakuirati civilno stanovništvo prije nego što dovede više kopnenih snaga. U subotu je čelnica Crvenog križa Mirjana Špoljarić rekla da bi evakuacija iz grada izazvala masovno raseljavanje stanovništva koje ni jedno drugo područje u Pojasu Gaze nije sposobno apsorbirati, usred ozbiljne nestašice hrane, skloništa i medicinskih potrepština.

„Ljudi koji imaju rođake na jugu otišli su da ostanu s njima. Drugi, uključujući i mene, nisu pronašli mjesto jer su Deir Al-Balah i Mawasi prenapučeni“, rekla je Ghada, majka petero djece iz gradske četvrti Sabra. Oko polovice od preko 2 milijuna stanovnika enklave trenutno je u gradu Gazi. Procjenjuje se da je nekoliko tisuća napustilo grad i krenulo u središnja i južna područja enklave, prema lokalnim izvorima.

Glad u Gazi Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izraelska vojska upozorila je svoje političke čelnike da ofenziva ugrožava taoce koje Hamas još uvijek drži u Gazi. Prosvjedi u Izraelu koji pozivaju na prekid rata i oslobađanje talaca intenzivirali su se u posljednjih nekoliko tjedana.

Velike mase demonstrirale su u Tel Avivu u subotu navečer, a obitelji talaca u nedjelju ujutro prosvjedovale su ispred domova ministara. Pretpostavlja se da je dvadeset od preostalih 48 talaca još uvijek živo.

Nakon napada Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, uglavnom civila, a oteta 251 osoba kao taoci, izraelska vojska u napadima na Gazu ubila je više od 63. 000 ljudi, uglavnom civila, prema liječničkim izvorima u Gazi, te je enklavu gurnula u humanitarnu katastrofu i ostavila veći dio u ruševinama.

