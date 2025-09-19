pod okupacijom

Izrael nakon napada zatvorio jedini prijelaz između Zapadne obale i Jordana

I.Ba./Hina

19.09.2025 u 11:12

Zapadna obala
Zapadna obala Izvor: EPA / Autor: ALAA BADARNEH
Bionic
Reading

Izrael je u petak zatvorio jedini prijelaz između Zapadne obale pod njegovom okupacijom i Jordana, dan nakon što je vozač koji je prevozio humanitarnu pomoć iz Jordana za Gazu otvorio vatru i ubio dvoje Izraelaca koji su pripadali vojnom osoblju

Izraelska uprava zračnih luka, koja upravlja prijelazom Allenby Bridge, objavila je da će biti zatvoren do daljnjega.

Obuhvaćena su i dva prijelaza između samog Izraela i Jordana, pri čemu je prijelaz preko rijeke Jordan na sjeveru zatvoren, a prijelaz Rabin na jugu ostao je otvoren samo za radnike.

Ni jedna skupina nije odmah preuzela odgovornost za napad na mostu Allenby, koji je ključna ruta za trgovinu između Jordana i Izraela i jedini ulaz za više od 3 milijuna Palestinaca na Zapadnoj obali za dolazak u Jordan i širi svijet.

vezane vijesti

Stotine tisuća Palestinaca pobjegle su iz grada Gaze otkako je Izrael 10. kolovoza objavio da namjerava preuzeti kontrolu, ali veći broj ostaje, bilo u ostacima kuća među ruševinama ili u improviziranim šatorskim naseljima.

Vojska je bacala letke pozivajući stanovnike da pobjegnu prema određenoj "humanitarnoj zoni" na jugu teritorija.

Međutim humanitarne agencije kažu da su uvjeti tamo strašni, s nedovoljno hrane, lijekova i prostora te neadekvatnim skloništem.

Istražno povjerenstvo UN-a zaključilo je u utorak da Izrael čini genocid u Gazi te da visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, potiču ta nedjela.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ŠTO ČINITI?

ŠTO ČINITI?

Prelazak ruskih dronova u Poljsku šokirao NATO: Slučajnost ili novi početak opasne igre?
RJEŠAVANJE RATNOG SUKOBA

RJEŠAVANJE RATNOG SUKOBA

Trump: Putin me iznevjerio. Ja sam spreman početi, vi samo recite kada
u sunčanoj ulici

u sunčanoj ulici

FOTO Buknuo požar u centru Osijeka, stanari evakuirani

najpopularnije

Još vijesti