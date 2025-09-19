Izrael nakon napada zatvorio jedini prijelaz između Zapadne obale i Jordana

Izraelska uprava zračnih luka, koja upravlja prijelazom Allenby Bridge, objavila je da će biti zatvoren do daljnjega.

Obuhvaćena su i dva prijelaza između samog Izraela i Jordana, pri čemu je prijelaz preko rijeke Jordan na sjeveru zatvoren, a prijelaz Rabin na jugu ostao je otvoren samo za radnike.

Ni jedna skupina nije odmah preuzela odgovornost za napad na mostu Allenby, koji je ključna ruta za trgovinu između Jordana i Izraela i jedini ulaz za više od 3 milijuna Palestinaca na Zapadnoj obali za dolazak u Jordan i širi svijet.