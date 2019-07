Iznenađenje na Markovom trgu: U Sabor se vraća SDP-ov mladi lav

Dvije godine nakon što je napustio saborske klupe, u Sabor se vraća SDP-ov načelnik Tisnog Ivan Klarin. Za tportal je otkrio zbog čega se odlučio na povratak

'U ove dvije godine nisam uspio riješiti sve u općini što sam prije lakše rješavao kao saborski zastupnik. To je frustrirajuće i mislim da ću autoritetom zastupnika ipak neke stvari moći riješiti bolje', kazao nam je Klarin.

Neki od naših sugovornika napominju kako Klarin ima tužbu za klevetu koju je protiv njega dignuo HDZ-ov Ante Kulušić i da je saborski imunitet možda razlog njegovog povratka.

Klarin kaže da to nema nikakve veze i da je to samo jedna od tužbi klevetu koje ima protiv sebe. Napominje kako je ova Kulušićeva još iz 2014. te kako nema zastare u tom slučaju tako da će se postupak ionako nastaviti kada on prestane biti saborski zastupnik.

Uvjeren je da će najesen bez problema funkcionirati kao dio SDP-ovog kluba iako je na čelu stranke još uvijek Davor Bernardić kojeg nije štedio kritika.

O odmrzavanju njegovog mandata u srijedu bi trebalo raspravljati Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

Podsjetimo, Klarin je saborske klupe napustio ustvrdivši da ne može sjediti na dvije stolice i nezadovoljan izborom Davora Bernardića na čelo stranke.