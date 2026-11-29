Prognozira se da će Socijalistička stranka premijera Pedra Sancheza osvojiti između 119-124 mjesta, dok se prema anketi predviđa da će krajnje lijeva Široka fronta osigurati 10-11 mjesta.

Anketa Sigma Dos za javnu televiziju RTVE, temeljena na 19. 500 intervjua provedenih između 13. i 28. studenog, predviđa da će PP osvojiti između 131 i 136 mjesta, a krajnje desni Vox 44-48, za kombinirani raspon od 175 do 184 mjesta. Potrebno im je 176 mjesta za većinu u donjem domu od 350 mjesta.

Desnica bi se tako vratila na vlast prvi put nakon 2018. godine kada je vlast bio preuzeo Sanchez sa svojom Španjolskom socijalističkom radničkom strankom (PSOE).

PSOE, prema anketi, u nedjelju osvaja drugo mjesto sa 119 do 124 mandata, što je rezultat približan onome iz 2023. godine, kada je osvojio 121 zastupničko mjesto. Tada je formirao manjinsku vladu sa skupinom lijevih stranaka.

Druga postaja, druga prognoza

Druga televizijska postaja, La Septime, procjenjuje da je Socijalistička stranka (PSOE) premijera Pedra Sáncheza osvojila najviše glasova, no da bi Narodna stranka (PP) i krajnje desni Vox zajedno mogli osvojiti čak 178 zastupničkih mjesta.

Valja podsjetiti da je i posljednja anketa na izborima 2023. godine pogrešno predvidjela parlamentarnu većinu za PP i Vox, koji na kraju nisu osvojili dovoljan broj mandata.

Izborima se odazvalo 68 posto od 38 milijuna stanovnika s pravom glasa, podatak je s birališta u 18 sati. Službeni rezultati očekuju se od 21 sat, kada se zatvaraju biračka mjesta na Kanarskim otocima.

Prvi put na vlasti od 1975. godine

Socijalistički premijer Pedro Sánchez, koji se natječe za novi mandat i nastoji mobilizirati birače ljevice, izjavio je ranije kako bi izlaznost od 75 posto ili više vjerojatno omogućila formiranje većine pod njegovim vodstvom.

Međutim, gotovo sve predizborne ankete upućivale su na to da bi konzervativna Narodna stranka (PP) i tvrdo desni Vox zajedno mogli osvojiti više od 176 zastupničkih mjesta, koliko je potrebno za većinu u parlamentu s 350 mjesta.

Pokažu li se ankete točnima krajnja desnica u savezu s konzervativcima mogla doći na vlast prvi put od smrti diktatora Francisca Franca 1975. godine.