Potaknuti bijesom zbog vladine korupcije, manjka poslova i niskih obrazovnih standarda, prosvjedi su uzdrmali Tiranu od sredine listopada te su se proširili na druge gradove . Često su se prosvjedi pretvarali u nasilne, a prosvjednici su palili vladine zgrade i banke, razbijali prozore trgovina te vadili kamenje s pločnika i bacali ga na policiju.

Nakon kratkog zatišja, tenzije su se ponovno javile u subotu. Neki prosvjednici, noseći maske, zasuli su vladinu zgradu kamenjem i nastojali su dosegnuti Ramin ured, no policija ih je otjerala.

Zdravstveni dužnosnici rekli su da je još 12 osoba ozlijeđeno u nedjelju, nakon što ih je u subotu ozlijeđeno 60, mnogi od njih gumenim mecima.

Ramina vlada niječe korupciju te je pozvala na dijalog o zahtjevima prosvjednika. Vlada je također odgovorila uvođenjem mjera poput jeftinijeg goriva i više sredstava za siromašne obitelji.

Neredi nakon prosvjeda zbog luksuznog odmarališta

Neredi do kojih je došlo uslijedili su nakon mjeseci većinom mirnih ljetnih prosvjeda protiv izgradnje luksuznog obalnog ljetovališta, što je projekt koji podupire zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Oni predstavljaju do sada najveći izazov Rami, koji je na vlasti od 2013. godine te je osvojio četvrti mandat prošle godine.

Rama je rekao da je projekt legalan i da će se ugrožena prirodna staništa zbog kojih su izbili prosvjedi protiv tog projekta zaštititi.

Korupcijski skandali godinama narušavaju ugled Albanije i analitičari tvrde da je zemlja postala sjedište za bande koje peru novac od trgovine narkoticima i oružjem.

U nedjelju se na snimkama mogla vidjeti skupina prosvjednika kako razmotava transparent na kojem piše: "Rama je izdajnik, kokain, narkobos, Balkan."

Rama je rekao da se njegova vlada bori s korupcijom kao nikad ranije. Albanija predvodi skupinu balkanskih zemalja koje se nastoje pridružiti Europskoj uniji do 2030. godine.