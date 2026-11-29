Kako je istaknuto na predstavljanju projekta, u početku će obuhvatiti dvoje ili troje pacijenata, a postupno bi se trebao proširiti na skupinu od deset do 20 dobrovoljaca.

Ženeva pokreće pilot-projekt u sklopu kojeg će konzumenti cracka kokain dobivati pod liječničkim nadzorom, u kontroliranim uvjetima. Projekt, za koji se tvrdi da je prvi takve vrste u svijetu , trebao bi započeti 2027. godine i pomoći korisnicima da smanje konzumaciju i ponovno se uključe u sustav zdravstvene skrbi, javlja Swiss info .

'To nam pomaže da se odmaknemo od određene vrste licemjerja', izjavio je prilikom predstavljanja projekta Pierre Maudet, ministar zdravstva Ženeve. Panteleimon Giannakopoulos, čelnik kantonalnog ureda za zdravstvo, upozorio je da će se bez ulaganja u nove pristupe društvo jednostavno morati nastaviti nositi s posljedicama problema.

Kokain će se uzimati pod liječničkim nadzorom

Kokain će pacijenti udisati pomoću posebno prilagođene elektroničke cigarete, a osigurat će ga švicarska farmaceutska tvrtka. Uzimanje će se odvijati u ambulantnoj psihijatrijskoj službi za liječenje ovisnosti pri Sveučilišnoj bolnici u Ženevi (HUG), uz strogi medicinski nadzor.

Za tu je svrhu u tijeku postavljanje posebne kabine s ventilacijskim sustavom. Planirane su tri sesije dnevno za svakog pacijenta, a svaka će uključivati dva udisaja u razmaku od 40 minuta.

Pacijenti će tijekom cijelog postupka ostati u ustanovi. Osoblje će tako imati priliku s njima izgraditi odnos i ponuditi im psihosocijalne aktivnosti, objasnila je za Swiss info, Louise Penzenstadler iz bolničkog centra za liječenje ovisnosti.

'Cilj je da pacijenti mogu kontrolirati i smanjiti uporabu cracka', naglasio je Giannakopoulos.

Sudjelovanje će ovisiti o odobrenju kantonalnog liječnika, a liječenje će se prilagođavati svakom pacijentu. Zdravstvene vlasti najavljuju da će redovito procjenjivati napredak i prema njemu prilagođavati daljnju skrb.

Broj konzumenata cracka naglo porastao

Projekt će stajati oko 130.000 švicarskih franaka godišnje, a prva procjena rezultata očekuje se u drugoj polovici 2027. godine. Analizirat će se promjene u uličnoj konzumaciji cracka, društveni položaj pacijenata, njihovo zadržavanje u sustavu skrbi te sigurnost samog programa.

Ženeva se, prema riječima ministra Maudeta, suočava s dramatičnom situacijom koja zahtijeva odlučnu reakciju vlasti. Crack, oblik kokaina koji izaziva snažnu ovisnost i teško ga je liječiti bez zamjenske terapije, pojavio se na tržištu u tom švicarskom gradu 2021. godine.

Ranjivi korisnici mogu postati pravi 'duhovi', upozorio je Giannakopoulos.

Koliko je problem velik, pokazuju podaci udruge Première Ligne, koja se bavi smanjenjem štete povezane s uporabom droga i vodi centar Quai 9, nedaleko od ženevskog željezničkog kolodvora. Udio konzumenata cracka među korisnicima centra porastao je s 25 posto u razdoblju od 2019. do 2020. na 62 posto od 2022. godine.

Tijekom 2025. u centru su zabilježili 42.017 slučajeva uporabe cracka, što je činilo 57 posto svih evidentiranih slučajeva konzumacije droga.