Lopovi su tijekom noći provalili u muzej katedrale u talijanskoj Piacenzi i ukrali oko 200 zavjetnih predmeta, među kojima su prstenje, ogrlice i narukvice
Riječ je o nakitu koji su vjernici darovali crkvi u znak zahvalnosti za uslišane molitve, a njegova bi vrijednost, prema novijim procjenama, mogla dosegnuti milijun eura, javlja RAI.
Provala u muzej Kronos, smješten u ulici Via Prevostura, trajala je svega minutu i pol, odnosno do aktiviranja alarma. Počinitelji su ušli kroz prozor toaleta i očito su znali kamo trebaju ići. Odmah su se uputili prema vitrini sa zavjetnim nakitom, uzeli predmete i pobjegli.
U početku se spominjala procjena od 50.000 eura, no naknadne procjene znatno su povećale moguću vrijednost ukradenih predmeta, čak na milijun eura. Točan iznos još nije utvrđen.
Slučaj istražuju karabinjeri uz pomoć Odjela za zaštitu kulturne baštine iz Bologne. Iste noći na meti provalnika našla se i crkva Corpus Domini. Ondje su, međutim, policajci intervenirali na vrijeme, uhitili dvojicu muškaraca i vratili ukradene predmete. Istražitelji tek trebaju utvrditi postoji li povezanost između dviju provala.
'Osjećamo veliko razočaranje. Značenje ukradenih predmeta mnogo je važnije od njihove novčane vrijednosti', izjavio je za RAI direktor muzeja Kronos Manuel Ferrari, podsjetivši da je riječ o zavjetnim darovima koje su vjernici ostavljali u znak zahvalnosti za uslišane molitve.