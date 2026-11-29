Riječ je o nakitu koji su vjernici darovali crkvi u znak zahvalnosti za uslišane molitve, a njegova bi vrijednost, prema novijim procjenama, mogla dosegnuti milijun eura, javlja RAI.

Provala u muzej Kronos, smješten u ulici Via Prevostura, trajala je svega minutu i pol, odnosno do aktiviranja alarma. Počinitelji su ušli kroz prozor toaleta i očito su znali kamo trebaju ići. Odmah su se uputili prema vitrini sa zavjetnim nakitom, uzeli predmete i pobjegli.