Inicijativa je pokrenuta s ciljem zaštite ljudi, životinja i okoliša od glasnih eksplozija, otpada i nesreća, navodi Reuters . Protivnici su, međutim, upozoravali da je riječ o zadiranju u osobne slobode i tradiciju obilježavanja važnih događaja, poput dočeka Nove godine i švicarskog nacionalnog praznika.

Inicijativu, koja je dobila potporu gotovo 60 posto birača, pokrenuli su zagovornici prava životinja, upozoravajući na stres koji pirotehnika izaziva kod ljudi i životinja te na onečišćenje okoliša.

Švicarska vlada i parlament, koji su se protivili novim ograničenjima, sada imaju dvije godine za razradu pojedinosti zabrane, uključujući popis pirotehničkih sredstava koja će se smatrati previše bučnima. Tiši proizvodi, poput prskalica i rimskih svijeća, i dalje će biti dopušteni.

Iznimke bi se mogle odobriti za velika javna događanja, no pojedincima bi bilo zabranjeno samostalno ispaljivati glasnu pirotehniku.

Zagovornici inicijative isticali su da vatrometi uzrokuju stres kod životinja i ljudi, a nakon njih na otvorenim površinama često ostaje otpad. Roman Huber, član odbora za referendum i trener pasa, upozorio je da se pirotehnika koristi danima prije i nakon velikih praznika, zbog čega je postala smetnja tijekom cijele godine.

'Ljudi mogu reći da je vatromet samo malo zabave. Ali nije zabavno kada zbog njega pate ljudi i životinje', rekao je Huber.

Protivnici ograničenja smatraju da bi zabrana narušila osobne slobode i oduzela dio ugođaja tradicionalnim proslavama. Zastupnik liberalne stranke FDP Andrea Caroni uoči referenduma poručio je da su vatrometi 'izraz radosti' te ustvrdio da su već dovoljno regulirani.

'Ne bismo trebali dodatno ograničavati zabavu ljudima, a svakako ne općom zabranom na nacionalnoj razini', rekao je Caroni, prenosi Reuters.