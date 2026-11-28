Dr. Dubravka Ergović nedavnim je nastupom u emisiji Nedjeljom u 2 oduševila javnost. Za tportal govori o posljedicama tragedije na Jankomiru, radu s udrugom Vrapčići, usamljenosti kao novoj epidemiji te zabludama oko psihofarmaka

Smrt Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru i dalje je predmet istrage koja treba utvrditi odgovornost i odgovoriti na pitanje je li se tragedija mogla spriječiti. Dok javnost traži odgovore, stručnjaci upozoravaju na opasnu sekundarnu posljedicu: strah i dodatno udaljavanje oboljelih od sustava koji im treba pomoći.

Slučaj je otvorio bolna pitanja o postupanju prema osobama s psihičkim teškoćama, primjeni mjera prisile i povjerenju pacijenata u zdravstveni sustav. Psihička je bolest dovoljno teška i bez stigme, predrasuda i straha od liječenja, ističe dugogodišnja voditeljica Odjela psihijatrije slavonskobrodske Opće bolnice 'Dr. Josip Benčević' dr. Dubravka Ergović, liječnica koja je nedavnim nastupom u emisiji Nedjeljom u 2 snažno odjeknula u javnosti. „Nema ništa lijepoga u tome da osoba živi u strahu od svojih progonitelja, da misli kako su joj roditelji zamijenjeni ili da 24 sata na dan čuje glasove koji govore da je nepopravljiva i da je treba uništiti. Ako takvi ljudi sada pomisle da im nema spasa i da im medicina ne može pomoći, nastavit će patiti u tišini. Da ne govorim o rizicima suicidalnosti“, upozorava dr. Ergović.

Dubravka Ergović, voditeljica Odjela za psihijatriju u Slavonskom Brodu Izvor: tportal.hr / Autor: Danijel Soldo







+16 Dubravka Ergović, voditeljica Odjela za psihijatriju u Slavonskom Brodu Izvor: tportal.hr / Autor: Danijel Soldo

'To se nije smjelo dogoditi 2026. godine u Hrvatskoj' Posljednjih tjedana smrt mladića nakon primjene sile u zagrebačkoj bolnici nezaobilazna je tema u njezinoj ordinaciji. Događaj je duboko potresao i nju samu, nakon više od četvrt stoljeća rada na odjelu. „Apsolutno me šokiralo, to se nije smjelo dogoditi. Zna se da se pacijent ne smije udariti. Strašno mi je da se to dogodilo u Hrvatskoj 2026. godine, u psihijatrijskoj bolnici u Zagrebu. To je velika ljaga za cijelu struku i trebat će dugo da se vrati povjerenje javnosti“, kaže dr. Ergović. Dodaje kako je dobro što je javnost jasno prepoznala neprihvatljivost takvog čina, no brine je da će dio oboljelih sada izbjegavati liječenje – iako dio njezinih pacijenata s Jankomira nosi sasvim drugačija, pozitivna iskustva. „Žao mi je što neki neće potražiti pomoć iz straha da će biti vezani ili ugušeni. Pojavile su se i izjave da psihijatrijski sustav treba uništiti. Ne znam tko će onda pomoći ljudima u potrebi“, pita se. Propusti u sustavu, smatra, moraju biti povod za preispitivanje procedura i dodatnu edukaciju, a ne za opću osudu svih koji rade u psihijatriji.

Razgovor prije prisile: Jasni protokoli u brodskoj bolnici Pojmovi koji se u slučaju Jankomir najčešće spominju su edukacija kadra i jasni protokoli. U Općoj bolnici 'Dr. Josip Benčević' u Slavonskom Brodu, gdje je psihijatrija jedan od 20 odjela, revizija protokola i edukacija za postupanje u slučaju agresivnog ponašanja provode se svake godine. Ravnatelj bolnice dr. Josip Samardžić ističe da su na psihijatrijskom odjelu samo ove godine održane dvije takve edukacije, dok se na ostalim odjelima provode treninzi prevencije ozljeda pacijenata, gdje je fizičko sputavanje navedeno isključivo kao krajnja nužda. „Nadogradili smo pravilnike kako bi zadovoljavali suvremene standarde i zakonsku regulativu. Važna su ulaganja u prostor i opremu, ali najvažnije je brinuti se o kadru i njegovoj edukaciji“, poručuje Samardžić.

Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu dr. Blaženka Kljaić Bukvić dodaje da psihijatrijski odjel već 25 godina ima pisane protokole za humano sputavanje, redovito usklađivane sa stručnim smjernicama. „Zbrinjavanje uznemirenog pacijenta najprije uključuje pokušaj deeskalacije razgovorom. Tek kao posljednja mjera primjenjuje se humano sputavanje, ako osoba ugrožava vlastitu ili tuđu sigurnost, i to uz strogi nadzor“, objašnjava Kljaić Bukvić. Nalog za sputavanje isključivo izdaje liječnik, a stanje pacijenta kontinuirano se prati i evidentira – od unosa tekućine do pulsa, tlaka, temperature i stanja kože. Prolazak kroz te protokole obvezan je za sve, a osobito za novozaposlene djelatnike.

Mobilni timovi smanjuju broj hospitalizacija Humaniji pristup, kakav njeguju talijanski, nizozemski i skandinavski modeli, podrazumijeva i mobilne timove za pomoć osobama s psihotičnim poremećajima. Pilot-projekt takvog tima provodio se u Slavonskom Brodu 2017. godine, kada su liječnici i medicinske sestre gotovo godinu i pol dana obilazili pacijente u njihovim domovima. „Dodanu vrijednost našem sustavu daju djelatnici svojim idejama i entuzijazmom, a upravo je takav bio projekt mobilnih timova“, ističe ravnatelj Samardžić. Dr. Ergović taj model vidi kao jedno od ključnih rješenja jer liječnicima omogućuje da pacijenta upoznaju u njegovu stvarnom okruženju, vide obiteljsku dinamiku i provjere uzima li redovito terapiju. „U bolnici vam čovjek može sasvim drugačije prikazati stvarnost. Dolaskom u dom gradi se odnos povjerenja, a upravo to liječi i prevenira krize“, naglašava. Takav odnos izravno smanjuje i potrebu za mjerama prisile: „Prisila se najčešće primjenjuje kada čovjek stigne na odjel u velikom strahu, možda pod utjecajem opijata, u trenutku dok se još ne poznajemo i tenzije su visoke. Kada već imate izgrađen odnos međusobnog poštovanja, situacija je potpuno drugačija.“ Koliko je taj model bio učinkovit, pokazuje podatak da je nakon završetka pilot-projekta ponovno zabilježen porast hospitalizacija. Zato brodska psihijatrica apelira da mobilni timovi postanu trajni dio javnozdravstvenog sustava.

Život nakon dijagnoze: 'Nisu ništa manje vrijedni' Jedna od najtežih posljedica psihičkih poremećaja je društvena izolacija zbog stigme. Kako bi pomogla pacijentima i nakon izlaska iz bolnice, dr. Ergović bila je među osnivačima Udruge 'Vrapčići', koja već 17 godina okuplja oko 250 članova te kroz radionice, javne akcije i kazališnu predstavu – dosad izvedenu tridesetak puta – ruši predrasude u zajednici. „Najvažnije je pružiti nadu. Imamo članove u visokom stupnju oporavka. Uvijek im govorim da su jednaki i da ni pred kim ne spuštaju glavu jer nisu ništa manje vrijedni“, kaže predsjednica udruge, dodajući da mnogi njezini članovi uz terapiju i podršku pronalaze posao i životne partnere. Posebno kritizira hrvatski pristup radnoj sposobnosti po načelu 'sve ili ništa', navodeći primjere Nizozemske i Italije gdje radni asistenti pomažu osobama s psihičkim teškoćama u prilagodbi poslu, uz mogućnost skraćenog radnog vremena. „Nije istina da je život gotov s teškom dijagnozom i da više ne možete raditi“, poručuje.

Usamljenost kao novi rizik i oprez sa suicidnim mislima Osim težih psihotičnih stanja, sve su prisutniji depresija i anksioznost, kojima snažno pridonosi društvena izolacija. „Usamljenost po svim pokazateljima postaje gorući javnozdravstveni problem“, upozorava dr. Ergović. Znak za uzbunu kod depresije je stanje u kojem osoba dulje od dva tjedna ne osjeća zadovoljstvo, gubi interes za aktivnosti koje su je prije veselile, osjeća prazninu te ima smetnje sna i apetita. No kod jednog simptoma nema čekanja. „Oko suicidalnih misli nema pregovora i oklijevanja. Ako vam se netko povjeri s takvim mislima, nikako ne smijete obećati da ćete šutjeti. U takvim se situacijama ne taji, nego se odmah traži stručna pomoć“, naglašava.