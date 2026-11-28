Pet osoba uhićeno je na jugu Španjolske nakon što je policija ispod dječjeg igrališta u Las Gabiasu, nedaleko od Granade, pronašla veliku podzemnu plantažu marihuane . Skrivena iza naizgled bezazlenog prostora za igru, bila je opremljena svom potrebnom infrastrukturom za industrijski uzgoj kanabisa, a njezino otkriće podsjetilo je na prizore iz serije 'Breaking Bad'.

Posebno je zanimljiv bio način na koji je ulaz bio izveden . Ispod površine nalazila su se vrata s hidrauličnim mehanizmom za podizanje. Kada su policajci uklonili umjetnu travu i otvorili pristupni otvor, otkrili su rampu kojom su vozila mogla ulaziti u podzemni bunker.

Kako piše The New York Times , pozivajući se na priopćenje španjolske Civilne garde, plantaža je otkrivena 17. studenoga tijekom policijske operacije u kojoj je pretraženo više od desetak lokacija u Granadi i okolici. Ulaz u podzemni kompleks nalazio se na privatnom posjedu, iza kuće. Bio je pažljivo prikriven umjetnom travom, dječjom kućicom i ljuljačkom , tako da se izvana nije moglo naslutiti što se nalazi ispod igrališta.

A secret underground marijuana farm has been discovered in Spain, hidden in a bunker beneath a children’s playground. The underground complex was found in the town of Las Gabias in Granada province. According to investigators, it was the largest and most technologically advanced farm of its kind in the region. The entrance to the bunker was concealed beneath artificial grass next to children’s swings and a playhouse. Under the turf was a hatch with a hydraulic mechanism that opened access to the underground facility. Inside, officers discovered a plantation covering around 180 square metres. It consisted of two rooms equipped with ventilation, lighting and climate-control systems. The ceilings were up to five metres high. Law enforcement officers seized 1,954 marijuana plants. Electricity for the plantation had been illegally connected to the nearest power line. The complex consumed as much electricity as approximately 100 ordinary households.

Dvije prostorije i gotovo 2000 biljaka

U unutrašnjosti su pronađene dvije velike prostorije namijenjene uzgoju kanabisa, a policija je zaplijenila gotovo 2000 biljaka. Kompleks se prostirao na približno 186 četvornih metara, uz visinu prostorija od oko pet metara. Podzemni pogon imao je instaliranu rasvjetu, ventilaciju i klimatizaciju, odnosno opremu potrebnu za kontrolirani uzgoj biljaka.

Istražitelji su pronašli i trafostanicu preko koje je električna energija neovlašteno preuzimana iz mreže. Potrošnja električne energije bila je usporediva s potrošnjom stotinu kućanstava.

Snimka koju je objavila Civilna garda prikazuje kako policajci ulaze kroz skriveni otvor, nakon čega se podiže dio igrališta i otkriva pristup podzemnom prostoru. Iza betonskih zidova nalazili su se redovi biljaka i sustav ventilacijskih kanala.

Tijekom istrage otkriven je i poslovni prostor specijaliziran za prodaju opreme za uzgoj kanabisa. Njegova vrijednost procijenjena je na nekoliko milijuna dolara. Prema navodima španjolskih vlasti, vlasnik tog objekta bio je ujedno i vlasnik podzemne plantaže te osoba koja je upravljala cijelom operacijom. On je među pet uhićenih, a njegov identitet nije objavljen.

Istraga je trajala više od godinu dana. Osim pet uhićenih, još tri osobe obuhvaćene su postupkom. Sumnjiči ih se za uzgoj i proizvodnju droge, krađu električne energije, nezakonito posjedovanje zabranjenog oružja i pripadnost zločinačkoj organizaciji.

Slučajevi koji podsjećaju na 'Breaking Bad'

Američki list podsjeća i na nedavni slučaj iz Nigerije, gdje je ranije ovoga mjeseca uhićeno šest osoba nakon otkrića industrijskog laboratorija za proizvodnju metamfetamina. U njemu je zaplijenjeno više od 1,5 tona droge u različitim fazama proizvodnje, a procijenjena vrijednost zapljene iznosila je 227 milijuna dolara.

Spominje se i slučaj iz Kanade iz 2024. godine, kada su vlasti u ruralnom dijelu Britanske Kolumbije otkrile i zatvorile takozvani superlaboratorij. Ondje su zaplijenile kemikalije i materijale dovoljne za proizvodnju 96 milijuna doza fentanila.