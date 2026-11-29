Djelatnik zdravstvene službe posjetio je muškarca u njegovu stanu u hamburškoj četvrti Heimfeld. Ondje ga je dočekao neobičan prizor - u krevetu je ležalo naizgled beživotno tijelo. O svemu je obavijestio policiju
Policajci su ubrzo utvrdili da u krevetu nije čovjek, nego lutka koju je 55-godišnjak očito uredio tako da nalikuje njegovoj preminuloj majci. Tijekom daljnje pretrage stana policija je došla do jezivog otkrića. U spremniku ispod kreveta pronađeni su posmrtni ostaci 85-godišnje žene. Kako piše Hamburger Abendblatt, bili su omotani folijom, prenosi Oe24.
Majčina smrt nikada nije prijavljena
Žena je preminula prije četiri godine, no njezina smrt očito nikada nije prijavljena nadležnim tijelima. Umjesto nje u krevetu je ležala lutka, dok je tijelo bilo skriveno u spremniku ispod kreveta.
Motivi sinova postupka zasad nisu poznati. Nakon otkrića 55-godišnjak se dobrovoljno javio u psihijatrijsku ustanovu.
Policija pretpostavlja da je umrla prirodnom smrću
Prema dosad dostupnim informacijama, nema naznaka da je počinjeno nasilno kazneno djelo. Policija pretpostavlja da je žena umrla prirodnom smrću, što je glasnogovornik potvrdio za Hamburger Abendblatt.
Zanimljivo je da je istoga dana još jedno otkriće lutke zaokupilo hamburšku policiju. Dijelovi seksualne lutke pronađeni na području Kaiser-Friedrich-Ufera u četvrti Eimsbüttel isprva su zamijenjeni za ljudske posmrtne ostatke. Tek nekoliko sati poslije utvrđeno je o čemu je zapravo riječ.