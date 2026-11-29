Policajci su ubrzo utvrdili da u krevetu nije čovjek, nego lutka koju je 55-godišnjak očito uredio tako da nalikuje njegovoj preminuloj majci. Tijekom daljnje pretrage stana policija je došla do jezivog otkrića. U spremniku ispod kreveta pronađeni su posmrtni ostaci 85-godišnje žene. Kako piše Hamburger Abendblatt, bili su omotani folijom, prenosi Oe24.

Majčina smrt nikada nije prijavljena

Žena je preminula prije četiri godine, no njezina smrt očito nikada nije prijavljena nadležnim tijelima. Umjesto nje u krevetu je ležala lutka, dok je tijelo bilo skriveno u spremniku ispod kreveta.