Već u 14 sati, uz izlaznost od 45,74 posto, zabilježen je novi rekord u demokratskoj povijesti Španjolske , a pred biračkim mjestima stvarali su se dugi redovi.

Izlaznost na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Španjolskoj na stavlja rušiti rekorde. Do 18 sati glasalo je 68,1 posto birača, što je 15 postotnih bodova više nego na izborima 2023. godine te više od 4,5 postotnih bodova iznad dosadašnjeg rekorda, zabilježenog u ožujku 1996. godine, kada je do istog vremena glasalo 63,45 posto birača, javlja El Pais.

Svi kandidati, počevši od socijalističkog premijera Pedra Sáncheza, koji je prvi glasao, pozvali su građane da izađu na birališta.

Dok je Sánchez govorio o 'povijesnoj mobilizaciji', čelnik konzervativne Narodne stranke Alberto Núñez Feijóo pozvao je građane da glasaju 'imajući na umu prošlost'.

Santiago Abascal, čelnik krajnje desne stranke Vox, šireći neutemeljene tvrdnje o izbornoj prijevari, pozvao je građane koji ne namjeravaju glasati da odu na biračka mjesta i provjere je li netko glasao umjesto njih.

Ada Colau podsjetila je pak da je 'pravo glasa izboreno uz golem trud'. Objava prvih preliminarnih rezultata očekuje se oko 22.30 sati.