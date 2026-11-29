Švedska Stranka centra objavila je u nedjelju da se složila pridružiti se planiranoj manjinskoj koalicijskoj vladi, što je odluka koja će čelniku Umjerene stranke desnog centra Ulfu Kristerssonu vjerojatno omogućiti dovoljnu potporu da osvoji svoj drugi mandat kao švedski premijer
Švedski parlament glasat će u ponedjeljak o tome hoće li odobriti Kristerssona kao premijera u pokušaju da okonča više od dva mjeseca političkog zastoja nakon parlamentarnih izbora u rujnu.
"Sutra bi parlament mogao glasati o koalicijskoj vladi desnog centra, vladi suradnje, koja će biti dobra za Švedsku u vrijeme nesigurnosti. Veselim se tome glasanju s velikom poniznošću", rekao je Kristersson.
Kako podijeliti vlast
No glasanje vjerojatno neće okončati nedavna previranja na švedskoj političkoj sceni. Četiri opozicijske stranke, koje predvode Socijaldemokrati, osvojile su izbore, no nisu se uspjele dogovoriti kako podijeliti vlast. Očekuje se da će optužbe među njima zbog neuspjeha potrajati godinama.
"Bili smo spremni ići tako daleko da imenujemo socijaldemokratsku čelnicu Magdalenu Andersson premijerkom, no Lijeva stranka stavila je svoje potrebe ispred potreba zemlje", rekla je čelnica Stranke centra Elisabeth Thand Ringqvist na konferenciji za medije.
"Sada Švedska napokon može dobiti vladu", dodala je.
Stranka centra zalagala se za vladu lijevog centra kako bi spriječila politički utjecaj krajnje desnih Švedskih demokrata. No nije mogla prihvatiti zahtjeve Lijeve stranke oko dobivanja mjesta u vladi.
U Kristerssonovoj četverostranačkoj koaliciji neće biti mjesta za Švedske demokrate, no on i dalje treba njihovu potporu za izglasavanje zakona, uključujući i proračun.
Neki zastupnici Stranke centra najavili su da će u ponedjeljak glasovati protiv Kristerssona, no vjerojatno neće imati dovoljno glasova da ga spriječe u osvajanju novog premijerskog mandata.
Kristersson može biti zaustavljen samo ako bi većina u parlamentu glasala protiv njega. Samo tri od 25 zastupnika Stranke centra trebaju se suzdržati ili glasati za njega kako bi osvojio drugi mandat.