Švedski parlament glasat će u ponedjeljak o tome hoće li odobriti Kristerssona kao premijera u pokušaju da okonča više od dva mjeseca političkog zastoja nakon parlamentarnih izbora u rujnu.

"Sutra bi parlament mogao glasati o koalicijskoj vladi desnog centra, vladi suradnje, koja će biti dobra za Švedsku u vrijeme nesigurnosti. Veselim se tome glasanju s velikom poniznošću", rekao je Kristersson.

Kako podijeliti vlast

No glasanje vjerojatno neće okončati nedavna previranja na švedskoj političkoj sceni. Četiri opozicijske stranke, koje predvode Socijaldemokrati, osvojile su izbore, no nisu se uspjele dogovoriti kako podijeliti vlast. Očekuje se da će optužbe među njima zbog neuspjeha potrajati godinama.