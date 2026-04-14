Više od 10.000 ljudi ostalo bez osiguranja: Jedna pogreška sada ih stoji 112 eura mjesečno

Više od 10.000 građana u 2025. godini ostalo je bez zdravstvenog osiguranja zbog obveze redovitog osobnog javljanja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) svaka tri mjeseca
Riječ je o pravilu uvedenom izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju 2023. godine, s ciljem ‘čišćenja’ evidencije osiguranika, posebno onih koji su zaposleni u inozemstvu, a i dalje koriste zdravstvene usluge u Hrvatskoj, piše Novi list.
Na udaru su se našli nezaposleni koji nisu prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), iako HZZO već dobiva podatke o osobama u evidenciji burze rada. U prvoj godini primjene izbrisano je više od 100.000 osiguranika, a praksa je nastavljena i kasnije. Krajem 2025. oko 127.000 ljudi bilo je obvezno osobno se javljati HZZO-u, a njih 10.308 izgubilo je osiguranje jer to nisu učinili na vrijeme.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter još je 2023. zatražila ocjenu ustavnosti ove mjere, no Ustavni sud do danas nije odlučio. Upozorava da obveza i dalje pogađa najranjivije skupine, poput dugotrajno nezaposlenih i osoba s psihičkim poteškoćama, koje često nisu svjesne administrativnih rokova.
Zakonskim izmjenama 2025. uvedene su određene iznimke – primjerice za osobe na rodiljnom dopustu, osobe s invaliditetom, samohrane roditelje, studente u postupku ponovnog upisa i one koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu osobno doći. No pravobraniteljica smatra da to nije dovoljno jer postoji rizik arbitrarnog odlučivanja, a mnogi građani nisu ni upoznati s tim pravima.
Poseban problem je što osobe koje izgube osiguranje često ne mogu ponovno steći pravo na teret države, iako nemaju prihode. U 2025. minimalni mjesečni trošak zdravstvenog osiguranja iznosio je oko 112 eura, što je za mnoge nedostižno.
U pritužbama građani upozoravaju na ozbiljne posljedice. Navode slučajeve gubitka osiguranja zbog kašnjenja od nekoliko dana, nemogućnosti plaćanja doprinosa te osjećaj diskriminacije, osobito kod osoba lošeg zdravstvenog ili psihičkog stanja.
Pravobraniteljica dodatno traži ukidanje roka od 30 dana za prijavu HZZO-u kako bi se omogućilo naknadno reguliranje statusa. Također upozorava da Ministarstvo još nije uredilo sustav kojim bi socijalno ugroženi mogli ostvariti pravo na osiguranje preko lokalnih vlasti, zbog čega se praksa razlikuje od županije do županije.