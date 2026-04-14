Više od 10.000 ljudi ostalo bez osiguranja: Jedna pogreška sada ih stoji 112 eura mjesečno

Riječ je o pravilu uvedenom izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju 2023. godine, s ciljem ‘čišćenja’ evidencije osiguranika, posebno onih koji su zaposleni u inozemstvu, a i dalje koriste zdravstvene usluge u Hrvatskoj, piše Novi list.

Na udaru su se našli nezaposleni koji nisu prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), iako HZZO već dobiva podatke o osobama u evidenciji burze rada. U prvoj godini primjene izbrisano je više od 100.000 osiguranika, a praksa je nastavljena i kasnije. Krajem 2025. oko 127.000 ljudi bilo je obvezno osobno se javljati HZZO-u, a njih 10.308 izgubilo je osiguranje jer to nisu učinili na vrijeme.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter još je 2023. zatražila ocjenu ustavnosti ove mjere, no Ustavni sud do danas nije odlučio. Upozorava da obveza i dalje pogađa najranjivije skupine, poput dugotrajno nezaposlenih i osoba s psihičkim poteškoćama, koje često nisu svjesne administrativnih rokova.

Zakonskim izmjenama 2025. uvedene su određene iznimke – primjerice za osobe na rodiljnom dopustu, osobe s invaliditetom, samohrane roditelje, studente u postupku ponovnog upisa i one koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu osobno doći. No pravobraniteljica smatra da to nije dovoljno jer postoji rizik arbitrarnog odlučivanja, a mnogi građani nisu ni upoznati s tim pravima.