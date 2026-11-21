Liječnica obiteljske medicine Lucy Hooper upozorila je za The Independent da baza TriNetX, na kojoj se temelji analiza, ne mora odražavati stanje u široj populaciji. ‘Podaci iz nekih registara upućuju na to da je učestalost među mlađim ženama pala’, rekla je.

Rak mokraćnog mjehura i dalje je znatno češći kod muškaraca. Američko društvo za rak procjenjuje da će u SAD-u 2026. biti oko 84.530 novih slučajeva i 17.870 smrti. Posljednjih godina učestalost je u SAD-u padala za oko jedan posto godišnje kod oba spola.

Istražuje se moguća uloga mikroplastike

Pušenje je najveći poznati čimbenik rizika, no prema urološkoj onkologinji Lauri Bukavini porast kod mlađih žena zasad se ne može objasniti pušenjem ni nasljednim čimbenicima. U zasebnoj analizi njezin je tim zabilježio više dijagnoza među mlađima u područjima Ohija s većom izloženošću industrijskim emisijama mikroplastike.

‘Vidimo povezanost, ali ne znamo postoji li uzročno-posljedična veza’, rekla je Bukavina. Istraživači su mikroplastiku ranije pronašli u uzorcima mokraće i tumorskog tkiva mokraćnog mjehura.

Krv u mokraći najčešći je prvi znak

Prema onkologinji Stephanie Berg s Instituta za rak Dana-Farber, liječnici ženama češće dijagnosticiraju bolest u kasnijoj fazi jer tegobe mogu pripisati infekciji mokraćnog sustava ili miomima. Meri-Margaret Deoudes iz organizacije Bladder Cancer Advocacy Network kaže da žene krv u mokraći mogu pripisati menstruaciji ili menopauzi pa odgoditi odlazak liječniku.

Među ostalim su simptomima učestalo mokrenje, iznenadna potreba za mokrenjem te bol ili pečenje. ‘Čak i ako krv u mokraći primijetite samo jednom, recite to liječniku’, savjetuje liječnik Kyle Hoedebecke.

Pušači imaju najmanje trostruko veći rizik od nepušača. Rizik povećava i izloženost određenim industrijskim kemikalijama , kao i izloženost arsenu u vodi za piće.