Tek kad mu je stigla obavijest o kartičnoj transakciji, hrvatski je turist shvatio da je za kapsule u pekinškoj klinici platio 500 eura. Mislio je da plaća 500 juana, odnosno oko 65 eura. Druga je putnica za pripravke izdvojila 1200 eura. Oboje su u listopadu putovali u Kinu preko agencije Palma, a posjet klinici tradicionalne kineske medicine nije bio u programu.

Putnici su za Index govorili anonimno kako bi upozorili druge turiste. Kažu da su agenciju odabrali zbog jednostavnije organizacije i osjećaja sigurnosti. Nakon dugog hodanja, prema riječima jedne putnice, predložili su im posjet klinici koju su predstavili kao državnu. Ondje ih je dočekala prezentacija na hrvatskom jeziku. Čovjek koji se predstavio kao liječnik tvrdio je da sastojci pripravaka potječu s nezagađenog Tibeta.

Nakon prezentacije ponudili su im masažu stopala. Djelatnici su putnicima pojedinačno provjeravali puls, tvrdili da tako mogu prepoznati zdravstvene probleme i nudili im pripravke za liječenje.