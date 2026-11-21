Hrvati koji su u listopadu putovali u Kinu s agencijom Palma tvrde da su prevareni tijekom posjeta klinici tradicionalne kineske medicine koja nije bila u programu putovanja. Kažu da su im djelatnici nakon kratke provjere pulsa rekli da imaju zdravstvenih problema i ponudili im pripravke za liječenje. Jedna je putnica platila 1200 eura, a drugi je putnik tek iz obavijesti banke doznao da mu je klinika naplatila 500 eura.
Tek kad mu je stigla obavijest o kartičnoj transakciji, hrvatski je turist shvatio da je za kapsule u pekinškoj klinici platio 500 eura. Mislio je da plaća 500 juana, odnosno oko 65 eura. Druga je putnica za pripravke izdvojila 1200 eura. Oboje su u listopadu putovali u Kinu preko agencije Palma, a posjet klinici tradicionalne kineske medicine nije bio u programu.
Putnici su za Index govorili anonimno kako bi upozorili druge turiste. Kažu da su agenciju odabrali zbog jednostavnije organizacije i osjećaja sigurnosti. Nakon dugog hodanja, prema riječima jedne putnice, predložili su im posjet klinici koju su predstavili kao državnu. Ondje ih je dočekala prezentacija na hrvatskom jeziku. Čovjek koji se predstavio kao liječnik tvrdio je da sastojci pripravaka potječu s nezagađenog Tibeta.
Nakon prezentacije ponudili su im masažu stopala. Djelatnici su putnicima pojedinačno provjeravali puls, tvrdili da tako mogu prepoznati zdravstvene probleme i nudili im pripravke za liječenje.
‘Meni su rekli da moram smršavjeti, što je bilo očito, kao i da moram riješiti problem upale. Imala sam opekline od solne kiseline i stvarno sam se željela riješiti te upale. Iskoristili su moju ranjivost kada su vidjeli da ću sve napraviti da se riješim problema’, ispričala je putnica koja je platila 1200 eura.
Kaže da se kupnja odvijala toliko brzo da su putnici tek pred klinikom stigli razgovarati i provjeriti što piše na tabletama. Tvrdi da nisu pronašli popis sastojaka. Na fotografijama bočica koje opisuje Index preko kineskih etiketa nalaze se bijele naljepnice na engleskom, s adresom na Hotmailu kao jedinim kontaktom. Na jednom rukom pisanom računu uz brojku 1023 stoji oznaka za euro.
Putnik koji je platio 500 eura kaže da se s još nekoliko ljudi odmah požalio hrvatskoj i kineskoj pratiteljici. ‘Kad smo shvatili što se dogodilo i počeli tražiti povrat novca, pokušavali su nas odgovoriti od prijave policiji, govoreći da bi zbog toga mogla nastradati kineska pratiteljica.’
Putnici sumnjaju na organiziranu prijevaru usmjerenu na hrvatske turiste. Tvrde da su u istom hotelu susreli i druge skupine sunarodnjaka koje su hrvatske turističke agencije vodile na slične preglede.