Zbog dojave o bombi odgođena važna sjednica parlamenta Republike Srpske

Sjednica koja je trebala početi u 10 sati kasnila je dok su policijski timovi protudiverzijske zaštite provjeravali postoji li kakva opasnost.

'U 10.07 stigla je obavijest službama Narodne skupštine RS da je postavljena eksplozivna naprava i mi smo bili dužni sve evakuirati', kazao je novinarima Boran Bosančić, glavni tajnik parlamenta.

Kolegij parlamenta u kojemu većinu zastupnika ima koalicija okupljena oko Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) predložio je da Narodna skupština usvoji ostavku entitetskog premijera Radovana Viškovića koju je on podnio početkom tjedna te da donese odluku o raspisivanju referenduma na kojemu bi se birači izjašnjavali treba li poštovati presudu Suda BiH kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora kao i odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) kojom mu je zbog toga oduzet mandat predsjednika RS.