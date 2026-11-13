Stvara se nova sigurnosna osovina na Bliskom istoku? Turska i Katar sklopili vojni sporazum

Turska i Katar u petak su potpisali sporazum o uzajamnoj obrani s ciljem jačanja kolektivne obrane i promoviranja regionalne sigurnosti, te su obećali zajednički odgovor protiv bilo kakvog izvanjskog oružanog napada na bilo koju od zemalja, stoji u zajedničkoj izjavi nakon sastanka čelnika te dvije zemlje
Dvije strane dogovorile su se savjetovati o svojoj sigurnosti, kao i o regionalnim i globalnim sigurnosnim pitanjima te obrambenim politikama, kao i proširiti suradnju kroz vojne vježbe, suradnju obrambene industrije i razmjenu osoblja za obuke.
Turski predsjednik Tayyip Erdogan potpisao je sporazum tijekom sastanka u Istanbulu s katarskim emirom šeikom Tamim bin Hamadom al-Tanijem.
U sporazumu obje zemlje naglašavaju važnost očuvanja njihova suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i njihove dijeljene vizije za sigurniju regiju, zajednički su priopćile Turska i Katar nakon 12. zasjedanja njihova Vrhovnog strateškog odbora.
"Predsjednik Erdogan rekao je da ćemo nastaviti raditi zajedno da spriječimo ponovno izbijanje rata u zaljevskoj regiji i uspostavimo temelj za dijalog i postizanje mira", tursko predsjedništvo priopćilo je na X-u.
Zemlje su također izrazile spremnost za energetskom suradnjom, posebno u trgovini s ukapljenim prirodnim plinom, nadovezujući se na svoje dugogodišnje partnerstvo, navodi se u zajedničkoj izjavi.
Tursko predsjedništvo reklo je da Turska i Katar rade na razvoju i diversifikaciji svojeg energetskog partnerstva i da će njihova suradnja u obrambenoj industriji nastaviti rasti.
U kolovozu, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su zajednički sporazum u Meki, ujedinivši tri sunitske muslimanske zemlje.
Turski parlament ratificirao je zajednički obrambeni sporazum, čime je otvoren put Ankari da pošalje vojnu potporu Saudijskoj Arabiji, koja se suočava s poteškoćama u odbijanju hutista iz Jemena.
Prema sporazumu kojeg su potpisale tri regionalne snage u kolovozu, napad na jednu zemlju znači napad na sve.