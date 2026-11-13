Stvara se nova sigurnosna osovina na Bliskom istoku? Turska i Katar sklopili vojni sporazum

Dvije strane dogovorile su se savjetovati o svojoj sigurnosti, kao i o regionalnim i globalnim sigurnosnim pitanjima te obrambenim politikama, kao i proširiti suradnju kroz vojne vježbe, suradnju obrambene industrije i razmjenu osoblja za obuke.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan potpisao je sporazum tijekom sastanka u Istanbulu s katarskim emirom šeikom Tamim bin Hamadom al-Tanijem.

U sporazumu obje zemlje naglašavaju važnost očuvanja njihova suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i njihove dijeljene vizije za sigurniju regiju, zajednički su priopćile Turska i Katar nakon 12. zasjedanja njihova Vrhovnog strateškog odbora.