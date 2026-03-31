Zašto je Plenković odbio komentirati Milanovićevo otkazivanje samita? Stigao odgovor iz Vlade

Rekli su za RTL Danas da to neće komentirati dok ne prikupe sve činjenice, a zanima ih kada i gdje će se održati novi samit i tko će se na njega odazvati. Što se tiče situacije zašto Plenković nevoljko komentira Vučićeve izjave, u Vladi objašnjavaju da ne žele odgovarati na sve njegove izjave te da su one u dnevnopolitičke svrhe u Srbiji. Poručuju da se Hrvatska time ne treba zamarati.

Milanović i Plenković sastaju se u srijedu u 13.00 sati na Vijeću za obranu te Vijeću za nacionalnu sigurnost. Iz Vlade za RTL Danas poručuju da će središnja tema biti posljedice sukoba na Bliskom istoku, što to radi cijenama energenata i opskrbi energentima. Navode i da će se podnijeti izvješće o inflaciji, koja je ubrzala.

Tema će biti i situacija u susjedstvu, što znači da će se razgovarati o srpskoj nabavci moćnih kineskih raketa. Razgovarat će se i o hrvatskoj protuzračnoj obrani, koju Hrvatska praktički nema. Veliko je pitanje koji će sustav nabaviti - Milanović govori da ne želi vojnu suradnju ni nabavku s Izraelom, da ne želi da Hrvatska kupi protuzračni sustav 'Davidovu praćku'.

Ministar obrane Ivan Anušić koji poručuje da se ne pregovara s Izraelom oko Davidove praćke. Tema će biti i smjernice rada sigurnosno-obavještajnih službi, ali ne tako da će se razgovarati o tome tko je novi šef Sigurnosno obavještajne agencije. Iz Vlade kažu da je to tema koju Milanović i Plenković moraju zajednički usuglasiti.