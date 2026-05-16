Vučić: Donosimo zakon za kažnjavanje dužnosnika koji štite kriminalce

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u subotu je, nakon uhićenja dojučerašnjeg šefa beogradske policije i svog nekadašnjeg savjetnika Veselina Milića, najavio donošenje zakona i sankcioniranje dužnosnika policije ili vojske koji štite kriminalce

Milić je uhićen u petak, a Viši sud mu je na zahtjev tužiteljstva odredio 30 dana pritvora. Sumnja se da je počinio više kaznenih djela kako bi prikrio pokušaj ubojstva u jednom beogradskom restoranu i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića 12. svibnja, kojeg mediji dovode u vezu s jednim od beogradskih zločinačkih klanova. Više kaznenih djela Milić je osumnjičen da je kao načelnik Policijske uprave Beograda počinio više kaznenih djela u cilju prikrivanja teškog ubojstva u restoranu, nakon čega je, dan kasnije, prijavljen Nešovićev nestanak. Na čelu beogradske policije Milić je bio u razdoblju od 2013. do 2018., kada je postavljen na dužnost savjetnika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i kriminala, a u to vrijeme bio je i pomoćnik ravnatelja policije.

Koncem 2020. ponovno je, rješenjem tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za šefa beogradske policije, da bi nakon ovog slučaja bio u petak hitno smijenjen. U najskorijem roku bit će donesen zakon po kojem ni jedan policajac ili vojnik koji bude uhvaćen da obavlja druge poslove, mimo onih za koje dobije izravnu dozvolu od države, neće više moći raditi u bilo u kojem sektoru policije ili vojske, rekao je Vučić. U obraćanju javnosti zajedno s ravnateljem policije Draganom Vasiljevićem slučaj je ocijenio kao "izuzetno težak", ne spomenuvši imenom Veselina Milića. "U ovom slučaju, koji je izuzetno težak za nas, ponašali smo se kao država veoma profesionalno, veoma ozbiljno i veoma odgovorno, ne podležući pritiscima ni onih koji imaju osobne razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije, niti podliježući pritiscima onih koji ne pitaju šta se stvarno dogodilo", rekao je Vučić.