Afera s natječajem u Splitu: Odabrana tvrtka bez troškovnika i traženih uvjeta, oglasio se Puljak

Bivši gradonačelnik Splita, Ivica Puljak, imao je značajnu ulogu u nabavi biostabilizatora, odnosno uređaja za recikliranje smeća, vrijednog 365.000 eura, pokazuju novi interni mailovi iz splitske gradske uprave do kojih je došao portal 24sata.

Nakon otvaranja ponuda, u listopadu 2023. godine, službenica zadužena za javnu nabavu ustvrdila je da je tvrtka Land Friend iz Smedereva, u svojoj ponudi priložila prazan dokument umjesto troškovnika te zaključila da bi tu tvrtku trebalo odbiti, jer nije priložila troškovnik, niti ga, prema propozicijama natječaja, splitska gradska uprava ne može naknadno tražiti.

"Gradonačelnik je otvarao preko nekih programa kako bi se spasio dokument i onda su rekli da ako se na bilo koji način može otvoriti da se ne smije odbaciti. Tako da je ovo na njega, ne na druga", navodno je tadašnja pročelnica opisala zbivanja sa sastanka na kojem je sudjelovao Puljak, svom kolegi, nazivajući "drugom" Ivicu Karoglana, bivšeg direktora Čistoće.