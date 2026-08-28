Afera s natječajem u Splitu: Odabrana tvrtka bez troškovnika i traženih uvjeta, oglasio se Puljak

Na natječaju za nabavu biostabilizatora, Ivica Puljak pokušao je 'spasiti' prazan dokument bez troškovnika tvrtke Land Friend iz Smedereva. Kasniji odabir te tvrtke, unatoč neispunjavanju tih uvjeta, pravda time da se drugi ponuditelj nije žalio te poziva institucije da sve istraže
Bivši gradonačelnik Splita, Ivica Puljak, imao je značajnu ulogu u nabavi biostabilizatora, odnosno uređaja za recikliranje smeća, vrijednog 365.000 eura, pokazuju novi interni mailovi iz splitske gradske uprave do kojih je došao portal 24sata.
Nakon otvaranja ponuda, u listopadu 2023. godine, službenica zadužena za javnu nabavu ustvrdila je da je tvrtka Land Friend iz Smedereva, u svojoj ponudi priložila prazan dokument umjesto troškovnika te zaključila da bi tu tvrtku trebalo odbiti, jer nije priložila troškovnik, niti ga, prema propozicijama natječaja, splitska gradska uprava ne može naknadno tražiti.
"Gradonačelnik je otvarao preko nekih programa kako bi se spasio dokument i onda su rekli da ako se na bilo koji način može otvoriti da se ne smije odbaciti. Tako da je ovo na njega, ne na druga", navodno je tadašnja pročelnica opisala zbivanja sa sastanka na kojem je sudjelovao Puljak, svom kolegi, nazivajući "drugom" Ivicu Karoglana, bivšeg direktora Čistoće.
Drugi ponuditelj preskup
Osim toga, u pregledu tehničkih specifikacija, osoblje je zaključilo da je Land Friend uz više traženih uvjeta označio "ne", zbog čega su također htjeli odbiti ponudu te tvrtke.
Situaciju dodatno komplicira i to što je drugi dobavljač prešao procijenjenu vrijednost nabave. Kako nije bilo drugih ponuda, Karoglan je Gradu Splitu poslao poruku u kojoj navodi: "Potvrđujemo da ponuđena oprema odgovara traženim zahtjevima." Na taj je način Land Friend odabran na natječaju.
Politička pozadina
Ova afera ima i svoju političku pozadinu. Nakon promjene vlasti, Marijana Puljak je kritizirala gradonačelnika Tomislava Šutu jer je zaustavio nabavu biostabilizatora. Kao argument je navela jedan turistički kamp koji je takav uređaj nabavio. No, Karoglan se ondje zaposlio kao tehnički direktor nakon odlaska iz Čistoće, a uređaj je stigao iz tvrtke Land Friend.
"Koliko znam, i kod ove nabave je bila izabrana jeftinija ponuda, a drugi ponuditelj se nije ni žalio. Sve nabave su uvijek vodile stručne službe Grada, gradskih tvrtki i ustanova. Ni danas ne znam tko je sve sudjelovao u izradi troškovnika niti se netko tko obnaša funkciju gradonačelnika bavi time. Nekonzistentno izgledaju optužbe da je netko prvo namještao specifikaciju, a onda nije zadovoljio tu istu specifikaciju. Ali svejedno, neka se ispitaju i utvrde sve okolnosti. Naš globalni cilj je bilo povećanje stope odvajanja otpada, a to je tehnologijom biostabilizacije i postignuto", komentirao je Puljak za 24sata.