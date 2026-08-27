Tajna operacija u Donbasu iznenadila Ruse: Ukrajinci udarili u njihovu slabu točku

Ukrajinske snage već mjesecima provode lokalnu protuofenzivu sjeverno od Limana u Doneckoj oblasti, a operacija je zbog stroge informacijske discipline gotovo potpuno prošla ispod radara. Prema analizi Euromaidan Pressa, postrojbe ukrajinskog 3. armijskog korpusa na tom su pravcu ne samo zaustavile rusko napredovanje, već su na pojedinim dijelovima fronta uspjele potisnuti ruske snage

Operacija je važna jer se Liman nalazi na jednom od pravaca kojima ruske snage pokušavaju otvoriti put prema Slovjansku i Kramatorsku, ključnim gradovima pod ukrajinskom kontrolom u Donbasu. Protuudari traju još od proljeća Prema dostupnim podacima, ukrajinske operacije na tom području počele su još sredinom proljeća, a jedan od prvih većih dokumentiranih napada izveden je 22. svibnja u smjeru sela Nove, oko 15 kilometara sjeverno od Limana, piše Euromaidan Press.

U napadu su korištena oklopna vozila, među kojima američki transporteri M-113 i Stryker te ukrajinski BTR-4, uz potporu teških bombarderskih dronova. Ruska 144. motorizirana streljačka divizija odgovorila je svojim bespilotnim letjelicama, a tijekom borbi pogođeno je najmanje jedno ukrajinsko oklopno vozilo. Unatoč ruskom otporu, ukrajinski napadi nisu prestali. Vojni analitičar Clément Molin zaključio je, na temelju rijetkih videosnimki i satelitskih snimaka, da su Ukrajinci nakon svibanjskih borbi uspjeli učvrstiti dio osvojenih položaja. Početkom srpnja pojavile su se i procjene da su ruske snage u selu Nove djelomično operativno okružene te da se vode borbe za njihovo potiskivanje iz tog područja. Zašto je Nove toliko važno? Ruske snage posljednjih su mjeseci stvorile izbočinu u bojišnici sjeverno od Limana, široku i duboku otprilike desetak kilometara. Procjenjuje se da je ruski cilj postupno okružiti Liman, umjesto frontalnog napada na grad, te tako otvoriti daljnji pravac prema Slovjansku.

As a highly qualified railway worker, Oleksiy, originally from Lyman, Donetsk Oblast, was assigned to aviation upon his mobilisation. Instead, he went straight into infantry and is now destroying the occupiers in Bakhmut as part of the 214th Special Battalion OPFOR. pic.twitter.com/kZEOQPrhUc — WarTranslated (@wartranslated) February 24, 2023