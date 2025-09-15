'Istočni stražar' dobiva pojačanje: Misijama se pridružuju britanski lovci

Odluka je objavljena nakon upada ruskih dronova u poljski zračni prostor prošli tjedan.

Zrakoplovi Typhoon pridružit će se savezničkim snagama iz Danske, Francuske i Njemačke kako bi ojačali obranu istočnog krila NATO-a, priopćila je vlada, dodajući da bi zrakoplovi trebali letjeti u misijama iznad Poljske u danima koji dolaze.

'Neodgovorno ponašanje Rusije izravna je prijetnja europskoj sigurnosti i kršenje međunarodnog prava, zbog čega će Ujedinjeno Kraljevstvo podržati napore NATO-a da ojača istočni bok kroz operaciju Istočni stražar', rekao je britanski premijer Keir Starmer, prema Guardianu.